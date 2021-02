Polémica en ‘Gran Hermano VIP Italia’ después de que una de las concursantes confesara que es bisexual

Gran Hermano volverá a la televisión después de la polémica que surgió entorno al programa por la denuncia por abuso sexual en una de sus ediciones. Este otoño tendremos nueva edición y, mientras, el formato sigue generando otro tipo de escándalos en otros países.

En las últimas horas se ha puesto el foco en la quinta edición de la versión italiana de Gran Hermano VIP. Una de las famosas que se ha encerrado en la casa es la modelo brasileña Dayane Mello que ha desvelado que es bisexual y su acercamiento a una de sus compañeros ha generado muchos comentarios.

Una confesión que ha generado dos tipos de reacciones muy opuestas. Por un lado, dentro de la casa, algunos de sus compañeros se han tomado muy mal esta realidad y se han generado situaciones de acoso hacia esta mujer de 31 años, madre de una niña a la que no acaban de creerse.

Apoyos y críticas

Por otro lado, los seguidores del reality, le han mostrado su máximo apoyo creando, incluso, una campaña de apoyo a la relación que ha comenzado con la estudiante de teología y actriz de 28 años, Rosalinda Cannavò, más conocida por su nombre artístico, Adua del Vesco. Se ha compartido el hashtag #Rosemello con la intención de posicionarse en contra de la bifobia que se ha hecho patente y como muestra de apoyo a esta historia de amor entre mujeres. Una historia que, durante los cinco meses que llevan encerrados, ha pasado por muchos altibajos. Pasan de estar todo el día juntas, a declararse enemigas e, incluso Rosalinda, tras confesar que le gustaba su compañera, dijo que también le molaba otro de los habitantes de la casa, Zenga.

La modelo empezó a sentir atracción por su compañera y con toda la naturalidad del mundo, durante una conversación con varios compañeros, admitió que “ya me había enamorado antes de otra mujer. Me he acostado tanto con hombres como con mujeres. No veo ningún problema”. Aunque el problema está dentro de la casa donde ha habido algunos compañeros que se han empeñado en poner obstáculos a esta relación.

Su nueva conquista no lo tenía tan claro. “Sé que Rosalinda tiene su curiosidad. Para ella, en un momento que vivimos, fue amor de verdad”, añadía. Pero no todos sus compañeros creían en esta historia. De hecho, la propia Rosalinda dijo durante la gala de la confesión que ella había sentido amistad, no amor. Al final, acabó nominada por su compañera.

“¿Te vas a inventar que estás enamorada? ¿A dónde quiere ir?”, le echaban en cara algunos de los otros vips. “Te estás aprovechando de la historia LGTB. Experimenta discriminación, y luego aparece en televisión para contar una historia entre mujeres”, añadía otro. Y es que, el hecho de hacer esta revelación a pocos días de la final se ha interpretado como una estrategia.

Desde que confesó su condición sexual ha tenido que soportar que la llamen mentirosa o medio lesbiana. Un acoso que fuera de la casa no se ha visto con buenos ojos. En redes se han defendido todo tipo de relaciones de pareja.

Veremos si este suceso acaba dándole la victoria. Aparte de esta historia de amor tan cuestionada, la modelo está atravesando un delicado momento tras enterarse dentro de la casa que su hermano pequeño había fallecido en un accidente automovilístico.