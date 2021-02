Tamara Falcó no tiene reparos en confesar en el ‘El Hormiguero’ quién le corrige su blog

Tamara Falcó se ha convertido en una de las colaboradoras más divertidas de El Hormiguero. Su naturalidad a la hora de hablar de su vida hace que cada día tenga más fans. En el último programa no dudó en hablar de la pareja de su madre: Mario Vargas Llosa.

“Yo ya la admiraba de antes. Además, venía a algunas cenas y eso, pero cuando empezaron a salir y luego cuando ya se vino a casa pues le he tratado más y es que es un amor. Es una persona con una disciplina tan férrea... Es una persona llena de vida y siempre tiene una palabra amable", le contaba a Pablo Motos.

No todo el mundo puede decir que tiene en casa a un Premio Nobel. Todo un lujo que ella aprovecha, de hecho, confesó que a veces le pasa los textos de su blog para que se los corrija.

“Es un amor. Una persona llena de vida y con mucha disciplina” - @Tamara_Falco_ habla de Mario Vargas Llosa #NickyJamEH pic.twitter.com/Ehw4HGw321 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 24, 2021

Corrector de lujo

“Ya que lo tenía en casa... pues tenía que aprovechar y a veces me preguntaba sobre lo que yo estaba escribiendo. Pero es que le interesa todo, habla con el jardinero, con el guarda de la caseta, con todo el mundo. Y todos los días tiene la misma rutina: se levanta a las 5:30, lee, hace deporte durante una hora, se ducha, desayuna y ya empieza a escribir. Pero es que de trato es genial porque le interesa todo", añadía sobre el escritor al que está claro que admira.

Vargas Llosa ha tenido que acostumbrarse a una vida bajo los focos que despierta el interés social. "Cuando la prensa se enteró de su relación igual teníamos veinte coches a todas horas detrás nuestro y Mario, que no estaba acostumbrado a todo esto, al principio estaba un poco incómodo, pero luego la verdad que se lo tomó con bastante naturalidad”, relataba en el programa.

Su chico se ha adaptado

El que también ha tenido que acostumbrarse al seguimiento de la prensa es su nuevo chico, Íñigo Onieva. "La verdad es que lo lleva fenomenal. Y doy gracias porque no siempre ha sido el caso. Hace su vida normal. De hecho, el otro día le pillaron con unos pantalones de ciclista, muy poco favorecedores, y le dio completamente igual. Él hace su plan y ya está", aseguraba entre risas.

También reconoció que no siempre sus parejas se lo han tomado así: "Hay chicos con los que he estado que me decían que no les gustaba salir en la prensa y que les suponía un estrés, aunque luego hay amigas de mi madre que dicen: 'qué más dá, si te van a poner en la grapa'".