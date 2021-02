Laura Moure, la azafata de 'La ruleta de la suerte', se arrepiente en directo de haber hecho una confesión

La ruleta de la suerte lleva más de una década dando alegrías a los espectadores de Antena 3 gracias a sus concursantes y al desparpajo de Jorge Fernández. El programa ha dejado ya para la historia grandes momentos ligados tanto a la resolución de paneles como a las conversaciones que se generan en el plató, que muchas veces dan pie a la comicidad o incluso logran sorprender a todos los que las escuchan.

Y precisamente esto último es lo que sucedió el pasado martes, cuando la discreta Laura Moure, la azafata del programa, se lanzó a comentar la respuesta de uno de los paneles a los que se enfrentaban tres concursantes y, sin querer, hacía una confesión de la que se arrepintió rápidamente.

"¿Te quedas o sales corriendo?", era la pista con la que jugaban los tres concursantes, y con varias letras ya descubiertas, Patri fue la encargada de resolver el panel con una frase que decía: "Si abres su nevera y solo hay comida basura".

"Claro, tú imagínate, empiezas una relación y es la primera vez que te invita a su casa, y de repente, abres la nevera y dices, ¡ay va! ¿Qué haces, sigues adelante con él o con ella? ¿O como veo que tiene toda la comida basura...? Porque esto es una característica que denota mucho la personalidad de cada persona", dijo enseguida el presentador del espacio, quien se ha mostrado en reiteradas ocasiones como un defensor de la dieta saludable y el deporte.

"A mí es que me encanta", intervino Víctor, otro de los concursantes, que se mostró favorable a este tipo de hábitos de consumo que no parecían convencer a Jorge Fernández, que seguía defendiendo que "de vez en cuando" puede estar bien darse un capricho como comer pizza, pero no más.

La intervención de Laura Moure

Fue entonces cuando de forma inesperada se escuchó la voz de Laura Moure. La azafata del programa, que estaba fuera de plano dijo con una gran sonrisa: "A lo mejor lo que ha hecho es llenar la nevera para un finde así de broza buena y pelis. Lo mismo luego no es así, pero... Yo a veces lo hago, hay veces que digo, este finde venga, y ala, todo lleno de cosas".

Si embargo, pese a la respuesta positiva que recibió por parte del presentador del programa de Antena 3 y de los concursantes, Laura se arrepintió al instante de haber comentado públicamente el capricho que se da de vez en cuando. "Ay, no debo decir esas cosas, es verdad", se arrepintió enseguida la azafata, que incluso se llevó las manos a la boca con un gesto que denotaba que se le había escapado el comentario.

"Si lo haces un finde sí, no pasa nada. Puedes decirlo", le contestó enseguida Jorge Fernández, que continuó bromeando y quitando hierro al asunto al segurar que él la reñía por este tipo de temas tanto en público como en privado.