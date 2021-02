Ruth Lorenzo y el contrato de 1 millón de libras al que renunció

Ruth Lorenzo sigue siendo una auténtica caja de sorpresas. Porque en cada aparición televisiva y en cada entrevista deja titulares muy interesantes sobre curiosidades y anécdotas que ha vivido en primera versona. Su visita a La Resistencia se saldó con la devolución de 1 millón de libras y con una demanda de Prince.

La artista murciana confesó, como ya había hecho años atrás en Viajando con Chester, que pudo haber sido millonaria en Reino Unido si hubiera aceptado el contrato discográfico que firmó tras quedar quinta en el Factor X británico.

"Firmé un contrato maravilloso. Cinco discos, un millón de libras, una casa al lado del Támesis…", ha explicado Ruth. Pero ella renunció: "Devolví el dinero, compré mis canciones; Y me quedé sin nada (…) Querían vender algo que no era yo. Y yo no podía venderme. No lo vi, y como no lo vi, que le den por cu*o al dinero. Así de claro" explicó en su día y ahora completó la anécdota.

"14 millones de personas nos veían cada semana. Era una estrella allí y luego me vine aquí. Había firmado con Emi un gran contrato de un millón de libras pero lo devolví. No me gustaba lo que querían que hiciera. Con lo que me devolvió Hacienda ese año compré los derechos de mis canciones. Pasé de vivir en el Támesis en un pisazo a colarme en el metro porque no tenía dinero y robaba comida en las tiendas. O huevos o leche" explicó ante David Broncano.

No es la única anécdota que recordó durante el programa. Como ella misma confesó, de Reino Unido se vino también con una demanda de Prince bajo el brazo... aunque no tiene nada que ver con el hecho de que devolviera 1 millón de libras.

"Fui muy conocida por hacer una versión muy conocida de Purple rain. Era cuando Youtube empezaba en 2008. Y se hizo viral. Por entonces nada de su música estaba en Internet. Dijo que no le gustaba el programa y que no quería nada de su música en Internet. Llamó su abogada a mi manager para que quitáramos el vídeo de Purple Rain" explicó.