Anabel Pantoja parece que esta vez sí, se ha despedido de ‘Sálvame’

Eso de que Anabel Pantoja abandona Sálvame se ha convertido en algo habitual. El problema es que siempre vuelve y el día que lo diga en serio, ya nadie se lo va a creer. Por cierto, que parece que ese día ha llegado. Este jueves llegaba al programa con la decisión tomada y con una carta de despedida escrita que intentó leer desde el famoso atril.

En las últimas semanas lo ha pasado muy mal en el programa. La situación complicada que está viviendo su familia la ha puesto en un lugar delicado y no tener un posicionamiento claro al lado de Isabel Pantoja o de Kiko Rivera, le ha pasado factura.

Si a eso le unimos la guerra que se trae con las joyas exclusivas o no que vende que puso en jaque su amistad con Belén Esteban y que la ha enemistado con el equipo del programa, lo cierto es que no sorprende que haya tenido arrebatos y ganas de dejarlo todo y volverse a sus Canarias queridas para no volver.

Ánimos de Kiko Rivera

Hasta ahora siempre ha vuelto, pero no sabemos si lo hará de nuevo, por lo menos en un breve plazo de tiempo. Ni la llamada en directo de su primo Kiko Rivera, emocionado, ha cambiado su decisión. “Te voy a decir una cosa para que te enteres de una puñetera vez, tú eres parte de mí, siempre. Eres de las personas que más quiero en esta vida. Eres mi amiga, mi prima, mi hermana, eres mi todo, no me gusta verte triste”, le decía ante la emoción de la colaboradora, “que yo tenga problemas no quiere decir que sean vuestros. Ni pido que estéis a cada minuto conmigo. Solo quiero verte bien y ya vendrán tiempos mejores”.

Y antes de despedirse, le lanzaba una petición a su prima: “¡Y dame un sobrino!”. No olvidemos que esta semana Anabel se ha sometido a una prueba de embarazo y una ecografía que, aunque en un principio llevaron a la confusión, han descartado que esté esperando un bebé.

Finalmente sacaba a relucir su carta. “Es una cosa que quería compartir con el público y con mis compañeros en directo. Voy a resumir con esta carta lo que sucede, lo que pasa por mi corazón y mi mente, lo que pienso y lo que quiero”, explicaba.

Carta de despedida

Y empezó a leer su carta: “Quizá jamás hubiera querido leer esto, pero visto los últimos acontecimientos, es necesario. En primer lugar, quiero decir que soy una persona afortunada...”.

En ese momento el director del programa, David Valldeperas, la interrumpió y le quitó el papel: "Me gustaría que te guardaras esta carta durante unos días, que vuelvas a Canarias donde estás feliz, que estés con tu novio, que lo pienses... Quiero que la leas después de que hayan pasado unos días".

Finalmente, Anabel guardaba la carta y aseguraba que “la voy a leer cuando pasen unos días. Pero que sepáis que he sido muy feliz, no sé si lo seguiré siendo, pero voy a estar en pause y me voy a marchar un tiempo".

Despedida total

También ha querido extender la despedida a sus redes sociales. “Una montaña rusa 🎢 Que jamas podré explicarles a mis hijos...Gracias por todo lo vivido sois únicos...@salvameoficial”, escribía en su Instagram.

En seguida recibía el apoyo de su chico, Omar Sánchez: “Aquí estoy y estaré siempre ❤️”. Y no ha sido el único que ha querido mandarle su apoyo tras tomar esta dura decisión.