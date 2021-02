La cara de circunstancias de Pedro Piqueras cuando Paz Padilla y Anabel Pantoja le dan paso es indescriptible

Las tardes de Telecinco son de Sálvame y ese grupo de presentadores y colaboradores que se meten día tras día en tantos hogares que pretenden olvidarse por un momento del coronavirus y descansar la mente cotilleando sobre la vida de otros.

Cinco horas de contenido que nos llevan por una montaña rusa de sentimientos que van de la risa al llanto en muy poco tiempo. En el último programa, como era de esperar, uno de los temas estrella fue el de la guerra de Belén Esteban y María José Campanario que han nutrido de contenido a la cadena durante todo el fin de semana.

También ha habido reproches de Anabel Pantoja a las Mellis que dicen que no está defendiendo a su primo. Se ha tratado el tema de la supuesta mala relación de Carmen Borrego con su sobrina, Alejandra Rubio. Y no han faltado las reacciones a la entrevista de la madre de Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé, en Sábado Deluxe.

Un final con sorpresa

Sin duda, un programa cargadito, como siempre, que ha tenido uno de sus momentos más curiosos al final. Desde que existe Sálvame Tomate, uno de los alicientes para muchos es ver cómo dan paso desde el magacín a Pedro Piqueras en el informativo que, aunque parece que ya se está acostumbrando al desmadre, todavía hay cosas que le sorprenden.

Este lunes, Paz Padilla y Anabel Pantoja despedían el programa improvisando una canción sobre 'Belén y José' con un baile propio de los mejores TikToks del momento. La cara de Pedro Piqueras era un poema. No sabía si interrumpir la coreografía y empezar con los titulares del día o esperar y ver cómo terminaba la actuación de las chicas de Sálvame.

La cara de Piqueras jajajajaa es que estas transiciones son oroooo pic.twitter.com/tTglIxQLRo — MALBERT (@ItsMalbert) February 8, 2021

Críticos con estas actuaciones

El resultado es surrealista como ya ha ocurrido en otras ocasiones. No es la primera vez que un periodista de informativos tiene que hacer frente a estos momentos surrealistas. De hecho, Juanma Castaño, que antes estaba en Cuatro y ahora en Movistar + y Cope, ya mostró su desagrado por estas situaciones.

“Esto no es normal. Es una falta de respeto al espectador y a un profesional como Pedro Piqueras. Y a todo el equipo de informativos. No mezclemos”, pidió cuando el pasado septiembre Raquel Mosquera protagonizó un comentado paso a informativos.

En esta ocasión, una vez más, en redes se constataba la solidaridad de muchos con Piqueras y el humor con el que algunos se toman este tipo de transiciones.

¿Qué pasará esta tarde?