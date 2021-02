María Patiño se lleva un tirón de orejas de los redactores de ‘Sálvame’: “No sabíamos si eras Beyoncé”

Sería imposible hacer un programa como Sálvame sin un equipo de redacción detrás. Los guionistas, investigadores y documentalistas son los que, con su trabajo, sacan adelante todas las horas de emisión a las que se enfrenta el programa de Telecinco cada tarde. Sin embargo, su dedicación no siempre está reconocida por los populares colaboradores.

En la última semana, Sálvame ha vivido una especie de guerra entre el equipo del programa y los que dan la cara en directo. Todo empezó cuando Anabel Pantoja echó por tierra el trabajo de algunos con un comentario muy dañino. Sus compañeros se la liaron, le dijeron de todo, pero, curiosamente, algunos de ellos tampoco son especialmente simpáticos con los redactores.

Este jueves, María Patiño recibió una llamada de redacción. Subió y allí se llevó una sorpresa. Solo una persona tuvo buenas palabras hacía ella, aunque admitió que nunca pasaba sus contactos. El tirón de orejas le vino de Noelia, una veterana de Sálvame que fue muy clara con la que también es presentadora de Socialité.

"Es el primer día que saludas a la redacción cuando entras; como no saludas a nadie no sabía si eras tú o era Beyoncé", le soltó, a lo que Patiño respondió: "No te he saludado porque no te he visto nunca". Esto no mejoró su defensa, ya que la trabajadora lleva muchos años dando el callo en Sálvame. Además, la colaboradora solo se sabía el nombre de un redactor. Del resto no tenía ni idea.

Así fue el tirón de orejas a María Patiño

Noelia también quiso ser justa y afirmó en un momento dado que María Patiño no es la más antipática de los colaboradores de Sálvame. "Kiko Matamotos está en el top de los antipáticos porque siempre tiene palabras cariñosas hacia nuestros vídeos", dijo, irónica. También se mojó y desveló quiénes son los más agradables. ¿Sus nombres? Paz Padilla y Kiko Hernández.