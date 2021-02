Daddy Yankee "revive" el reguetón en 'Problema', la vuelta a sus sonidos clásicos: mira el vídeo y la letra

Daddy Yankee se autoproclamó el creador del reguetón y, aunque este tipo de denominaciones como jefe, padre o líder no están libres de polémica, para muchos de sus fans sí lo es. Al menos esa es la sensación que transmiten todos los comentarios en relación a Problema, el nuevo single del puertorriqueño con el que ha prometido “revivir” el género y que de momento está arrasando.

El reguetón más clásico, al más puro estilo old school ha vuelto y sí, lo ha hecho de la mano de Daddy Yankee. Porque si bien la música con ciertos toques retro está a la orden del día, más allá del género latino con ejemplos como Future Nostalgia de Dua Lipa sin ir más lejos, esta es toda una muestra de ello dentro del ámbito del sonido urbano.

Una canción que llega, además, acompañada por un espectacular videoclip repleto de coreografías y con una estética en tonos blancos, negros y amarillos que muchos han considerado “de película”. Sobre todo porque, además de por su ritmo frenético y sus constantes movimientos de cámara, los efectos especiales son otro de los puntos a tener en cuenta en el clip de Problema. Todo en un vídeo en el que posiblemente el puertorriqueño haya querido buscar repetir el éxito de Con Calma, salvando las diferencias de estilo, evidentemente.

Sea como sea, Problema llega como una propuesta de lo más sugerente para todos los nostálgicos de este estilo musical con tintes de reguetón antiguo. Un ritmo que, seguramente, te ponga muy difícil no arrancarte a bailar y al cual le auguramos un futuro prometedor durante las próximas semanas en plataformas como TikTok.

Daddy Yankee - Problema (Video Oficial)

Daddy Yankee y sus ganas de 'revivir' el reguetón

"Dicen que el reguetón está muerto. No lo encuentro la lógica. Pero si es así, yo lo revivo esta noche", decía en el anuncio del lanzamiento de Problema. Unas palabras con las que el intérprete de Lo que pasó, pasó puso las expectativas por las nubes. Pero, ¿qué quería decir Daddy Yankee con que el reguetón está muerto? Esta forma de hacer saltar todas las alarmas no ha sido más que una respuesta a unas declaraciones que publicó recientemente el músico y productor panameño conocido como El Chombo y que no sentaron muy bien a muchos representantes de este estilo, ya que, afirmó que el género urbano "murió".

Nada más lejos de la realidad, la expansión de la música latina es una realidad que parece imparable. Tal es su influencia que, hasta el número de personas interesadas en aprender castellano es superior al de hace años.