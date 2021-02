Lana Condor (‘A todos los chicos’) sorprende con un radical cambio de look

Lana Condor se ha convertido en una de las actrices juveniles de moda en Hollywood gracias a su papel de Lara Jean en la saga de A todos los chicos de los que me enamoré. Aunque la trilogía de películas de Netflix ya ha llegado a su fin, la joven de 23 años sigue estando al pie del cañón y ya tiene tres proyectos entre manos: las películas Moonshot y Girls Night; y la serie Boo, Bitch.

Además, la actriz compagina su faceta de actriz con la de cantante. Y es que siempre que puede lanza canción. ¿La última que ha sacado? Anyone Else But You junto a su pareja Anthony de la Torre.

Desde que se dio a conocer en 2018 con el éxito de la películam la joven se ha convertido también en todo un referente de moda. Una de sus características que más llama la atención en las alfombras rojas es su pelo. Y es que la artista lleva una larga melena con la que juega a través de peinados en sus eventos.

Lana Condor se suma a la última tendencia: pelo rosa

Ahora, la actriz ha dado un paso más y ha sorprendido a sus más de 10 millones de seguidores y seguidoras cambiando radicalmente de color. Lana ha decidido dejar de lado su preciosa melena negra y dar paso a un pelo de color fantasía.

De este modo, la joven se ha sumado a una de las tendencias capilares de la temporada: el pelo rosa. Al igual que celebs como Maluma, María Pedraza o Laura Escanes, Condor ha decidido apostar por este color. ¡Y tenemos que reconocer que le queda de maravilla!

“Sabéis que me encanta el rosa”, ha escrito la artista junto a la imagen. Por supuesto, el post se ha llenado de comentarios halagando la decisión que ha tomado Lana de cambiar de color de pelo.