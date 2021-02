Alizzz sobre trabajar con C. Tangana: “Llevamos un papel en blanco y nos ponemos a encontrar una atmósfera”

Ya está aquí. El deseado y esperado disco El Madrileño, de C. Tangana. Los fieles seguidores de Pucho llevan esperando este proyecto musical como agua de mayo en el han trabajado grandes artistas, profesionales y amigos del vocalista. Entre ellos, Alizzz, uno de los productores con el que hemos tenido la suerte de hablar sobre su papel en este álbum.

Después de repasar su experiencia como vocalista, de contarnos el concepto de su último tema, Ya no siento nada, y de la exposición mediática que ha notado en tan poco tiempo, Cristian nos habla de su faceta de productor. Nos revela cómo es trabajar con Antón, adentrándonos en sus sesiones en el estudio, además de explicarnos cómo son esos rasgos de modernidad que gracias a él tiene El Madrileño.

Una charla de lo más interesante, que sale en el día perfecto. Un 26 de febrero, la fecha de salida de “el disco más importante de su carrera” para ambos, C. Tangana y Alizzz.

Alizzz sobre su trabajo con C. Tangana: “Llevamos un papel en blanco y nos ponemos a encontrar una atmósfera”

J: Un artista con el que has vuelves a participar es C. Tangana. ¿Cómo soléis trabajar juntos? ¿Tenéis alguna dinámica establecida o sois muy de improvisar?

A: Tenemos muchas dinámicas internas, pero son bastante involuntarias. Sí que tenemos un lenguaje, hemos desarrollado maneras de entendernos y de hablar en nuestro propio idioma y nuestros clichés. Pero cuando vamos al estudio no llevamos nada, llevamos un papel en blanco y nos ponemos a divagar, a escuchar música, a tocar instrumentos y a encontrar una atmósfera, una vibra, eso es lo que solemos intentar... encontrar algo ahí como una magia, algo a lo que engancharnos y crear una canción de cero.

J: Por curiosidad, ¿cuánto suelen durar una de esas sesiones de estudio?

A: Son muy largas. En una sesión de estudio, algo que he aprendido haciéndolas sobre todo en Miami, donde tienen una dinámica muy de industria, muy de ir a lo que van y que me molan en verdad, es que tú cuando estás en el estudio no te vas hasta que la acabas. La canción siempre se tiene que acabar en ese momento porque si no se diluye y nunca más se supo. Eso lo hemos adaptado tanto con Pucho como yo solo, entonces con una canción te puedes tirar 12 o 14 horas perfectamente.

J: Pucho comentó hace unos días sobre "El Madrileño": "Es el disco más importante de mi carrera". ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es también el disco más importante de tu carrera como productor?

La música popular actualmente que está como muy bloqueada, muy estancada, creo que abre una nueva ventana

A: Sí como productor sin duda es el disco más importante que he hecho, solo por el sonido tan particular que tiene y lo que llena dentro de lo que es la música popular actualmente que está como muy bloqueada, muy estancada, creo que abre una nueva ventana y que yo escuchándomelo del tirón me suena a que podría ser un clásico del pueblo español.

J: ¿Cómo crees que va a sorprender este disco a la gente?

A: Creo que es una sorpresa todo el rato, son todas canciones muy impactantes y no suena a nada de lo que se ha hecho. Es un disco que se tiene que escuchar, si se puede, del tirón y dándole unas cuantas vueltas porque es lo que pasa cuando escuchas algo nuevo, que le tienes que dar un ratito. Y creo que la gente se lo está dando porque hemos publicado canciones muy extrañas que han llegado a ser Número 1 como Demasiadas Mujeres o Nunca Estoy. Que no suena a nada que conozcamos, pero creo que todo el mundo está muy abierto a todos estos experimentos.

J: ¿Crees que la gente está más predispuesta porque es C. Tangana o crees que si otros artistas se atrevieran lo lograrían también?

A: Creo que es complicado llegar a ese punto de experimentación y que todo tenga sentido, tanto con el discurso como con el sonido como con las letras, creo que es un disco complicado de hacer para un artista. Tienes que tener, o eso creo, un bagaje detrás y haber hecho mucha música. No sería fácil para alguien viniendo de cero.

J: Él contaba también que ha pretendido que sonara moderno y en parte, el responsable de que así sea eres tú. ¿En qué detalles se aprecia esa modernidad a la que se refiere Tangana?

A: Yo vengo de la música electrónica, entonces mi bagaje es ese y la música electrónica se basa en siempre trabajar con herramientas que suenen sofisticadas. Al menos para gente que está acostumbrada a la música más ‘normal’ o accesible. Entonces, como yo vengo de ese lado, que no tengo ni idea que grabar instrumentos, bueno ahora sí que tengo más porque vengo de crear un disco en el que grabo dos mil instrumentos, pero mi manera de enfocar esa producción y la visión de cómo tiene que sonar esa música. Aunque me traigan una composición antigua, la manera que tengo yo de trabajarla y los instrumentos que yo meto, sin ir más lejos un vocoder o bajos sintéticos o sintetizadores, hace que todo se vuelva un poco más vanguardista o moderno como dice él.

J: ¿Te han llegado propuestas para producir trabajos de artistas que quieran ese toque de modernidad?

A: Si vienes a trabajar conmigo yo tengo mi visión, lo que suelo hacer no es que un artista venga una canción hecha y me diga ‘prodúcela’, sino que yo aporto también a la composición e intento aportar mi visión y todo lo que haga falta para que esa canción tenga sentido en mi cabeza. Y como vengo de tener muchos temas fuera que han funcionado haciendo cosas más extrañas la gente se empieza a fiar de mí.