Alizzz: “De alguna manera me siento responsable de los nuevos rumbos que pueda tomar Amaia”

Alizzz nos da el placer de charlar con él en una semana en la que está hasta arriba. Hace pocos días lanzaba un tema propio, Ya no siento nada, y otros pocos quedan para escuchar El Madrileño, de C. Tangana, en el que ha trabajado como productor. Dos facetas de las que hemos hablado en esta conversación, dos formas de mirar la música que conviven en este momento de su carrera como nunca antes había experimentado.

Tras sacar dos exitazos como Todo me sabe a poco y El Encuentro junto a Amaia, este artista de pies a cabeza tiene muy claro qué dirección va a tomar en la industria musical. Cristian Quirante, su nombre real detrás del artístico nos habla sobre lo que significa la huida en su última canción, el proceso creativo del videoclip con Little Spain y la exposición mediática radical que ha vivido en tan poco tiempo.

J: Hace una semana sacaste ‘Ya no siento nada’ tu último tema como vocalista que habla sobre la huida, ¿de dónde surge la idea?

A: El no enfrentarme a la realidad es algo como un poco recurrente en mí, no creo que sea algo bueno, pero sí que es algo que he romantizado un poco. El escaparme o el ir buscando historias alternativas o burbujas espaciotemporales donde pasa un poco eso. Y me gusta recrearme, aunque sé que es algo de lo que no estar súper orgulloso sí que creo que es algo que me parece de algún modo romántico, que tiene poesía por eso el porqué de esta canción.

J: La letra dice en un momento ‘otra mala excusa para huir’, ¿qué es lo que hace huir a Alizzz?

A: Creo que nos pasa un poco a todos, que buscamos excusas para todo, incluso para las peores decisiones de nuestra vida siempre hay una buena excusa para tomarlas. Y a eso me refiero, a las excusas con las que sabemos que nos estamos engañando a nosotros mismos, pero que aun así no dejamos de caer en ellas.

J: Me parece un concepto irónico en el momento que vivimos donde literalmente no podemos salir ya sea de nuestra casa, del país, de fiesta, etc.

A: El videoclip me molaba hacerlo en este sentido porque cuadra bastante con el momento actual, la sensación esa de estar encerrado en un lugar casi sin paredes y casi sin querer, así que quería conectarlo un poco con eso. En cuanto a la letra de la canción, no tanto porque bueno, sí que la escribí ya cuando estábamos en pandemia, pero era muy reciente y para mí era una canción más de mi vida pre-covid.

J: Como dices, el videoclip, dirigido por Little Spain, se da en un sitio físico del que queréis huir, ¿cuál fue el proceso creativo hasta llegar al producto final?

A: Es verdad que yo tenía claro alguna idea abstracta de lo que quería hacer con el vídeo, no quería volver a hacer un vídeo que fuese explícito, que fuese de lo que habla el tema muy en concreto, en literal. Quería ponerle una capa más de abstracción y hacerle un vídeo que añadiese un nivel más de complejidad a la canción. Y me sonaba la canción, sobre todo el sintetizador al final de los estribillos muy monótono, muy marcado, muy robótico... me sonaba como a autómatas, como a crawler, como algo así de máquinas, de libre albedrío.

Esa era la idea, le fuimos dando forma y a Mariano Schoendorff se le acabó ocurriendo esta idea distópica de unos trabajadores que están ahí en una fábrica y que solo tiran pa’delante y están gobernados por algo tiránico y de repente pues yo y una compañera queremos buscar algo más de lo que tenemos en nuestras realidades e intentar escapar con poco éxito.

J: Esta canción viene tras ‘Todo me sabe a poco’ y ‘El Encuentro’. Amaia dijo en una entrevista a SModa recientemente que ‘El Encuentro’ ha sido un punto de inflexión en su música, que quiere que se note su evolución a partir de ahí.

A: Me hizo mucha mucha ilusión que dijera eso la verdad porque de alguna manera me siento responsable, o una pequeña parte, de los nuevos rumbos que pueda tomar Amaia y me alegro un montón de haberla ayudado, aunque sea a asentar un poco el tiro de por dónde quiere ir. Me encantaría encontrarme con ella todas las veces que haga falta porque es una persona con la que conecto un montón y con la que tengo una amistad grande ya.

J: ¿Ha supuesto para ti un punto de inflexión también?

A: Para mí era quizá mi tema favorito y el que creía que iba a conectar más con la gente, por eso busqué una colaboración que pudiese llevar el tema a otro nivel. Sí que ha funcionado más de lo que yo esperaba y me ha dado un poco más de alas para continuar con el proyecto, pero mi proyecto es algo que tampoco dependía del El Encuentro, es algo que tengo claro para dónde va, pero sí que me ha dado muchas alegrías esta canción. Sigue ahí muy fuerte.

J: Ha funcionado fantásticamente.

A: Disco de oro ya creo...

J: ¡Enhorabuena! Muchos titulares te bautizan como ‘la cara oculta de los grandes artistas’ o ‘el que está detrás’ de ellos. ¿Puede que tu deseo de ser ahora el cantante venga de ser más visible?

A: No tiene que ver con eso, pero sí me he dado cuenta de la gran diferencia entre producir y estar como entre bambalinas y el dar la cara. El nivel de exposición en pocos meses ha sido bastante heavy para mí. No me esperaba que hubiera un cambio tan grande, pero más que nada era que siempre me ha gustado tener mi proyecto personal y lo llevo teniendo desde 2012 que saqué mi primer EP de música electrónica. Pero sí que expresarme con la voz es algo de lo que no tenía ni idea que podía hacer y es algo que me está permitiendo incluso vivir mi vida de manera mucho más interesante y plena.

J: ¿En qué lo has notado?

A: Muchos más seguidores, muchas más entrevistas, mucha más exposición mediática. Me para un poco más pues el cajero del ALDI o gente por la calle, pero bueno, la verdad es que puedo ir tranquilísimo por la calle gracias a Dios...

J: ¿Cómo compaginas una faceta con la otra y cómo diferencias qué ideas son para ti o para otros artistas?

A: A nivel creativo es fácil porque cuando hago una canción para mí suele ser bastante particular, porque soy bastante obsesivo cuando escribo, tengo mis manías, y que nadie lo puede cantar o eso es lo que yo creo, y cuando estoy produciendo para otras personas lo suelo hacer en el estudio con ellos. Si estoy haciendo un tema con alguien no lo hago en mi casa y luego se lo mando, entonces ya lo compartimento de alguna manera.

J: Y, ¿por qué crees que no las puede cantar otro? Porque son muy personales...

A: Sí, porque son muy personales y también por la manera de decirlo, porque si lo dijese otro tendría que hacerlo de otra manera y dándole de algo de esa persona y de ese artista.

J: ¿Qué es lo que viene? ¿Qué tenemos que esperar de ti?

A: Tengo un cuerpo de trabajo que podría ser un disco de trabajo perfectamente y que creo que debería serlo en algún momento, debería llegar un momento en el que dijese, ‘dejo de sacar singles y ahora saco un disco que es lo que pone el cimiento a todo esto que ha salido hasta ahora y que le da sentido a todo al discurso que llevo construyendo’.

Pero ahora mismo tengo ganas de seguir sacando singles porque creo que tengo que seguir sacando algunos ladrillos más en forma de singles para que haya una suficiente superficie para que yo pueda poner un disco y que tenga todo el sentido. Aparte de que tengo ganas de que la gente me lo pida un poco más. Ya empiezan a pedir disco y creo que hace falta que sea un clamor, rollo ‘me hace falta que saques un disco’. En ese momento es cuando lo sacaré.

Así que ya sabes. Alizzz quiere hacerse de rogar. Si queréis un álbum completo, habrá que pedírselo a gritos. Mientras tanto, disfrutaremos de sus singles y su nuevo trabajo como productor que sale este 26 de febrero, El Madrileño, de C. Tangana.