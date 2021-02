David Otero y Cepeda estrenan el videoclip de ‘Tal Como Eres’

David Otero se prepara para el lanzamiento de Otero y Yo, un álbum recopilatorio de los mayores éxitos de su carrera con nuevas versiones e invitados muy especiales. Uno de los que participará con su voz es Luis Cepeda a través del tema Tal Como Eres, incluido en Zapatillas, el cuarto disco de El Canto del Loco.

Ya escuchamos esta nueva versión previamente, pero ambos artistas no han podido resistirse a sorprender a sus fans con un nuevo lanzamiento: el de su videoclip. En él, David y Luis están acompañados de una banda, con quienes interpretan este tema con unas imágenes que simulan el escenario de un concierto. ¿Quién no los echa de menos?

"Durante las giras, los conciertos y los viajes, nunca fui especialmente prolífico a la hora de escribir canciones. No me inspiran las habitaciones de hotel ni los viajes en furgoneta. Pero siempre hay una excepción que confirma la norma. Una canción que en su origen habla de querer tal cual, sin importar nada más que lo que uno es. Haciendo de esa condición una ventaja para llegar a ser lo que uno sueña y desea, y que en el fondo nos hace especiales y únicos. Unos 15 años después, me encontré con Cepeda, una persona tan especial que la canción le encajaba como anillo al dedo", explica Otero.

Como mencionamos en líneas anteriores, Cepeda no es el único artista que colabora en el nuevo proyecto de Otero. El próximo 5 de marzo escucharemos a Efecto Pasillo, Ana Guerra, Funambulista, Dani Fernández, Bely Basarte, Taburete y Nil Moliner, entre otros. Un elenco de voces que convertirán este proyecto en uno de los más especiales de su carrera.

Estará compuesto por dos CDs, uno formado por 11 canciones y, otro, por 15. Sin duda, una lista de lo más amplia y completa que darán vida a un auténtico viaje musical de nuestro protagonista. Y tú, ¿estás dispuesto a acompañarlo?