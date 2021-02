Entrevista con C. Tangana: “Los números 1 están muy bien pero no es lo que yo estoy persiguiendo ahora”

C. Tangana acaba de lanzar su nuevo material, un trabajo muy alejado de lo que venía haciendo pero con marcada raíz. Nuevo disco, nuevo alias y nueva perspectiva. Es su particular manera de despedirse de C. Tangana y saludar a El Madrileño, que se antoja como una búsqueda, un álbum extremadamente emocional con el que ha querido "conquistar territorios más allá de lo urbano".

En él encontramos colaboraciones con artistas tan emblemáticos como Andrés Calamaro, Jorge Drexler o Kiko Veneno y con nuevos talentos como Ed Maverick.

En El Madrileño, Antón mira hacia atrás y se da un homenaje tirando de la música que le marcó en su casa para crear algo completamente nuevo, más orgánico, más vanguardista y más genuino.

Hay mucho de mi padre en el disco, su legado artístico está aquí

"Mi sueño es que sea un disco que influya en las nuevas generaciones, que marque la diferencia", cuenta a Dani Moreno y Cris Regatero en esta entrevista para LOS40.

Durante su charla, nos recuerda que lo suyo va más de trascender que de tener éxito en un momento concreto: "Me gustaría poder ser reivindicable dentro de mucho tiempo", recalca Tangana. En este mismo sentido, explica que "los números 1 están muy bien pero no es lo que yo estoy persiguiendo ahora".