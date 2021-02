5 consejos de los concursantes de ‘La Isla de las Tentaciones’ para triunfar en Tinder

Con la situación de pandemia que todos atravesamos, quedar con tus ligues de Tinder se ha complicado. Es por ello por lo que la plataforma se ha reinventado y ha activado las citas virtuales.

Pues bien, los que parecen estar triunfando en esta red social son los ex concursantes de La Isla de Las Tentaciones, quienes han aprovechado la ocasión para lanzar cinco consejos que te ayudarán a triunfar en el amor a través de la pantalla. Esto es lo que cuentan los solteros del programa en un informe de HotWireGlobal:

A tope de fotos

No te cortes a la hora de llenar tu perfil de Tinder de fotos. Cuantas más sean, mejor. La media son nueve fotos por perfil, pero los solteros te aconsejan que las alternes y te muestres en distintos ámbitos. De hecho, es imprescindible que coincidan con los intereses que has marcado. Lo fundamental es mostrar tu sonrisa.

Otro consejo es el de usar la verificación de foto, ya que le asegura a tu match que el que se encuentra al otro lado de la pantalla eres tú y no otra persona.

Mucha originalidad

Romper el hielo no siempre es fácil, pero si eres original, lo tienes casi hecho. Un "hola, ¿qué tal?" ha pasado de moda y puede ser una buena causa de aubrrimiento. Quizás hablar de tus artistas favoritos es un macth asegurado, o de las tendencias del año. ¿Quién no conoce a Fernando Simón, Ibai Llanos o Bad Bunny?

¡Lánzate!

Esperar a que la otra persona te hable primero no te lleva a ningún lado. No tengas vergüenza y rompe el hielo tú. Muchos matches se han perdido en el camino por el silencio, y eso es algo que no estamos buscando en estos momentos. ¡No colecciones matches!

¡Lánzate! / Carol Yepes (Getty Images)

Lo mejor para triunfar en la cita

Es fundamental tener un encuentro (aunque sea virtual) para conocer más a la persona. Este puede acercarte aún más a ella/él. Pero, ¿qué te aconsejan los concursantes del programa? Quizás algunos de los temas divertidos a sacar durante la conversación sean los siguientes: describirse con un tweet, decir los últimos tres emojis que has usado, las palabras que utilizaría tu amigo más cercano para describirte, si eres de mañanas o de noches y quién te interpretaría en una película. ¡Que no decaiga la fiesta!

Veríficate

Por último, es fundamental que verifiques tu perfil para asegurar a la otra persona que estás tú detrás de la cuenta. Solo tienes que usar Verificación de Foto y demostrar que eres tú. Según este estudio, está demostrado que estos perfiles consiguen más swipes a la derecha.

Y tú, ¿estás listo/a para triunfar en Tinder?