Nathy Peluso y J Balvin revolucionan a Pablo Alborán, Nicky Jam y Bizarrap con su última publicación

Después del éxito de su sesión con Bizarrap y del lanzamiento de su álbum Calambre, Nathy Peluso ha conquistado el mundo. No es de extrañar, por tanto, que referentes de la industria como es J Balvin se hayan interesado por su talento.

Eso es lo que ambos nos han demostrado a través de redes sociales, donde han compartido una foto que solo puede indicar una cosa: trabajan en nueva música juntos. En la imagen, ambos aparecen sentados en la parte trasera de un coche. "No me digan que no les advertí!!!", dice Balvin en la descripción. "En este carro se toma caféeeee. tkieroo amigo", dice la argentina en la suya.

Ambas imágenes no han tardado en revolucionar a los seguidores de nuestros protagonistas y, sobre todo, de la música urbana. Incluso algunas de las voces más conocidas se han unido a esta ola de reacciones en las respuestas. Uno de ellos ha sido Pablo Alborán, que le ha bastado con un "Aaaaaaahhhhhhhh" para dejar claro que se muere de ganas por conocer qué están preparando.

Nicky Jam también se ha unido al subidón de adrenalina de las redes. O al menos eso es lo que demuestran sus emojis de llamas de fuego en la publicación de su amigo. El exitoso productor argentino Bizarrap ha optado por los emojis de unas explosiones. ¿Estará él también detrás de lo que Nathy y J Balvin preparen?

De momento se desconocen más detalles al respecto de esta quedada inesperada entre ambos referentes urbanos. Lo que sí tenemos claro es que, sea lo que sea, dará de qué hablar en la industria de la música y, por qué no, en las listas de éxitos.

Tanto Nathy como J Balvin reúnen ya millones de reproducciones en sus proyectos, convirtiéndose así en unos fenómenos imparables. ¿Cuál puede ser el resultado de la unión de estas dos voces? Una auténtica explosión de emociones y sonidos.