¿Por qué TVE ha cancelado ‘Acacias 38’? La propia cadena responde

Hace unas semanas, los fieles espectadores de Acacias 38 se enteraron de la cancelación de la serie. La noticia no sentó nada bien al público que cada tarde sintoniza La 1 para seguir las aventuras y desventuras que surgen en la calle más famosa de la televisión.

Merecían una explicación y este domingo, RTVE responde, el espacio donde responsables de la cadena atienden las quejas de la audiencia, abordó la polémica cancelación de Acacias 38 después de seis años (y 1.500 capítulos) dando el callo en antena.

El programa le dio voz a una espectadora muy afectada que pedía a Televisión Española que recapacitara y no quitara de la parrilla la ficción diaria que produce Boomerang TV: "Por favor, no termine con Acacias. Ha sido muy importante para la vida de mucha gente, aunque usted no se la crea. La he visto cada día con mi marido y, ahora que me falta, la sigo viendo, que es como estar con él".

La respuesta de TVE

Fernando López-Puig, director de Contenidos de TVE, fue el encargado de dar la cara y explicar el verdadero motivo. "Acacias, en su andadura de seis años, que todavía quedan unos meses en emisión, ha tenido una historia y un recorrido, y creemos que es la hora de ofrecer nuevos contenidos", dijo el responsable de la cadena.

Y añadió: "Espero que la propuesta nueva que hace la cadena sea de su agrado y de toda la gente que nos está escribiendo, y que pueda sustituir de alguna manera ese espacio que cubría Acacias. Estamos trabajando para ofrecer el mejor contenido posible".

Dos vidas, la nueva diaria de TVE

Creada por Bambú Producciones, Dos vidas es la nueva apuesta de la pública por la ficción diaria. La serie narra la historia de dos vidas que se unen de manera insospechada en dos épocas y lugares distintos. Una cuidada producción ambientada en la España actual y en la colonia de Guinea Española de mediados del siglo pasado.

El reparto está compuesto por Laura Ledesma, Amparo Piñero, Cristina de Inza, Sebastián Haro, Oliver Ruano, Aída de la Cruz, Miguel Brocca, Iván Mendes, Kenai White, Gloria Ortega, Chema Adeva o Iago García.