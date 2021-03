Rick Astley triunfa en TikTok imitando a R.E.M. y Pet Shop Boys

En los años 80, el británico Rick Astley se convirtió en uno de los cantantes más exitosos de la música. Es autor de algunos temas que han pasado a la historia, pero además ha sabido mantenerse en activo a lo largo de las décadas. Además, siempre se ha caracterizado por estar al día de las tendencias y la tecnología que va apareciendo. Según un estudio universitario, su tema Never gonna give you up está en la lista de las canciones más pegadizas de la historia, y con ella consiguió hacerse viral gracias a un meme en el que el videoclip se podía ver en multitud de enlaces en Internet.

Siempre ha sido un músico muy activo en sus redes sociales, y ahora se ha lanzado a conquistar una nueva comunidad de seguidores y amigos: la de TikTok. Rick Astley se ha dejado seducir por la nueva red social que está causando furor y cada vez tiene más peso entre la gente joven, y se ha abierto una cuenta para compartir divertidos vídeos en los que se le puede ver haciendo lo que más le gusta: tocar y cantar.

Sin embargo, Astley no ha querido presentarse en TikTok con sus propias canciones, sino versionando algunos de los temas más conocidos y representativos de otros, como The Strokes, R.E.M. y los Pet Shop Boys. En el primero de ellos, el músico aparece con su antigua guitarra Fender Stratocaster azul simulando que toca la canción Last Nite del conjunto neoyorkino The Strokes. Vestido con una gabardina y con un fondo en el que podemos ver un desierto multicolor, el músico aparece muy serio y va moviéndose al ritmo de la música mientras toca la guitarra. Con él ha conseguido más de 46.000 likes en muy pocos días.

Otro de los vídeos que ha compartido es una interpretación de The One I Love, la canción de R.E.M. presente en su quinto álbum de estudio, Document. Aquí podemos verlo en un local de ensayo, con su guitarra y cantando el tema frente a un micrófono con los auriculares puestos.

Ha demostrado igualmente que es un gran fan de Pet Shop Boys, en este caso con un vídeo más divertido. Astley aparece con una especie de cohete que despega hecho con una caja en el mismo paisaje desértico del anterior vídeo. Aparece comiendo lo que parece un bol de cereales mientras suena West End Girls, un tema de 1984.

Rápidamente ha conseguido el músico crear una sólida comunidad de miembros de TikTok que se interesan por sus vídeos. Ya cuenta con más de 1,6 millones de seguidores que le animan a seguir y comentan y valoran todo lo que el británico comparte.