Estos son los parques nacionales que prefieren los aventureros en Europa y tres están en España

El pasado 2020 fue el año de los espacios cerrados, del confinamiento y de soñar con volver a salir a la calle y disfrutar del aire fresco, la naturaleza y a poder ser, de alguna que otra aventura que superase eso de hacer zumba en el salón, tomar cañas ‘online’ y ver series en modo maratón.

Bien, pues, aunque este 2021 hemos arrancado con algo más de libertad, la crisis sanitaria que azota al planeta entero sigue impidiéndonos disfrutar de la vida con normalidad. Sin embargo, ya parece que se ve la luz al final del túnel gracias a los avances en la vacunación, por lo que desde LOS40.com creemos que ya es un buen momento para empezar a pensar seriamente en qué haremos cuando todo esto pase y podamos volver a viajar de forma segura.

Por eso, hoy os traemos, por si os sirve de inspiración para el futuro, los 10 parques naturales de Europa mejor valorados y más buscados por los viajeros según el ranking de Tripadvisor ‘Travelers’ Choice, Best of the best’.

1. Parque Nacional Yorkshire Dales, Reino Unido

Yorkshire Dales. / Karl Moran

El Parque Natural Yorkshire Dales, conocido como ‘The Dales’ se encuentra en el Norte de Inglaterra y es, según Tripadvisor, el más buscado y mejor valorado por los viajeros en Europa. Allí, se puede disfrutar de la naturaleza más salvaje mientras se pasea por valles fluivales y pastos verdes enmarcados por la silueta de las montañas. Además, en Dales es también una de las principales zonas de espeleología en el Reino Unido gracias al gran número de cuevas que alberga.

2. Parque Nacional de Vatnajökull, Islandia

Vatnajokull, Islandia. / Andrés Dallimonti - Unsplash

El segundo puesto del ranking es para el parque nacional más grande de Europa. Se trata del Vatjanokull, en Islandia, un parque de 12.000 kilómetros cuadrados —alrededor del 12% de la superficie de la isla— que engloba al glaciar Vatnajökull. En él se puede disfrutar de una gran variedad de paisajes que pasa desde el hielo de los glaciares hasta la oscuridad de la tierra volcánica.

3. Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, Croacia

Lagos de Plitvice, Croacia. / Clara Delormeau - Unsplash

El tercer puesto es para el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en Croacia. Este territorio de la región de Lika ofrece un paisaje único formado por lagos, cascadas y manantiales y su belleza es tal que en 1979 la Unesco decidió nombrarlo Patrimonio de la Humanidad.

4. Parque Nacional Peak Dsitrict, Reino Unido

Parque Nacional de Peak District. / Dean Longmate -Unsplash

El cuarto lugar es para otro de los parques nacionales de Reino Unido, el de Peak District. Enclavado en el centro del país, esta zona natural ofrece a quien la visita un gran número de valles de piedra caliza, paisajes de arenisca y una gran carga de verde que son capaces de hacer las delicias de os amantes de la bicicleta, el senderismo y la escalada en roca.

5. Parque Nacional New Forest de Hapshire, Reino Unido

New Forest National Park. / Annie Spratt - Unsplash

Si buscas un entorno de cuente, New Forest es tu parque natural en Reino Unido. Este parque, situado al sur de la isla, en Hampshire, proviene de una zona muy boscosa de la que, todavía en la Edad de Piedra, sus pobladores decidieron arrancar parte de los árboles para tratar de dar paso al cultivo. Sin embargo, debido a la baja calidad del suelo, esto nunca llegó a funcionar y ahora se puede disfrutar de grandes llanuras enmarcadas por los árboles.

6. Parque Nacional de Sierra de Grazalema, España

Sierra de Grazalema, España. / Amos from Stockphotos.com - Unsplash

En el sexto puesto aparece el primer parque nacional de España. Se trata del de Sierra de Grazalema, en las provincias de Cádiz y Málaga. Allí, los visitantes pueden disfrutar de un bosque de encinas, alcornoques y quejigos y del pinsapo, de numerosos cañones y de un laberinto subterráneo de simas y grutas en el que se encuentra la cueva más grande de Andalucía.

7. Parque Nacional de Sierra Nevada, España

Vista de Sierra Nevada desde la Alpujarra Alta. / Getty Images

Sin salir de Andalucía, el número siete es para el Parque Nacional de Sierra Nevada, en Granada y parte de Almería. Allí se puede encontrar el pico más alto de la Península Ibérica, el Mulhacén, que tiene nada más y nada menos que 3.479 metros de altura. Además, en Sierra Nevada se puede encontrar una gran variedad de paisajes que cambian desde los hermosos valles de origen glaciar hasta zonas boscosas repletas de robles, arces, cerezos silvestres y castaños.

8. Parque Nacional de Uldag, Turquía

Uludag, Turquía. / CC

El Parque Nacional de Uldag, 'montaña de los monjes', en Turquía, es el que ocupa el octavo puesto del ranking de los usuarios de Tripadvistor. En este caso, se trata de una montaña de referencia para practicar deportes de invierno que además, aguarda un parque nacional en el que habitan especies como el quebrantahuesos, el águila real, los buitres y otros 20 tipos de aves rapaces.

9. Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, España

Sierra de Aracena. / Paco Elvira - Getty Images

El último de los parques naturales españoles que aparece en esta lista es el de Sierra Aracena y Picos de Aroche, que se encuentra en el extremo occidental de Sierra Morena y en el norte de la provincia de Huelva. En este parque predominan una extensa masa forestal y amplias dehesas que han favorecido la cría del cerdo ibérico, uno de sus mayores atractivos, pues si se pasa por allí, disfrutar del jamón es casi una obligación.

10. Parque Nacional de Cilento y Valle de Diano, Italia

Parque Nacional de Cilento y Valle de Diano. / Getty Images

En la provincia italiana de Salermo se encuentra el parque nacional que cierra este listado: el de Cilento y Valle de Diano. Se trata de 180.000 hectáreas de terreno declaradas como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad en la que crecen 1.800 especies vegetales y se han catalogado hasta 600 especies distintas de animales entre las que destacan los lobos.