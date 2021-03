De Aitana y Morat a Nil Moliner: el pop en español abre y cierra la lista esta semana

Dieciocho de las canciones que actualmente habitan en la lista de LOS40 (casi la mitad) están cantadas en español; no es extraño, por tanto, que dos de ellas aparezcan abriendo y cerrando el ránking. En el número uno está Mi religión, de Nil Moliner, que ha regresado al puesto de honor dos meses después de haberlo conquistado por primera vez. Y como farolillo rojo figura Más de lo que aposté, de Aitana y Morat, que también fue número uno. Con esta se inicia el recuento en vídeo que encabeza estas líneas, y en que encontrarás, entre otras cosas, tres singles de otro gran protagonista esta semana: The Weeknd. El canadiense ostenta el récord histórico de permanencia (58 semanas) con Blinding lights (#37), ha sido la entrada más fuerte con Save your tears (#31) y tiene a In your eyes en el #8. Con el primero y el último fue número uno. Impresionante semana la de Abel, como también lo es la de Ava Max, que sitúa My head & my heart en el #27 y se convierte en la subida más importante (siete posiciones). Una canción nos ha dejado esta semana: Si hubieras querido, de Pablo Alborán, que llegó hasta el #7 y que Tony Aguilar recuerda al comienzo del vídeo.