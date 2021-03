Will Smith repite que quiere entrar en política: “Tengo una idea clara, soy optimista, esperanzador”

Will Smith llegó al podcast político Pod Save America con motivo de la promoción de su nueva serie, Amend: The Fight For America, que está disponible en Netflix desde el 17 de febrero. Un nuevo proyecto en el que se pretende hacer un análisis de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos la cual promete la “libertad e igual protección para todas las personas”.

En esta conversación con el presentador Jon Favreau, la estrella de Hollywood explicaba que la idea nació reflexionando acerca de qué podía hacer él por el país cuando sucedió el asesinato de George Floyd en mayo de 2020. Un buen amigo de Smith le educó sobre esta enmienda, dándole la inspiración para hacer este proyecto audiovisual de seis episodios con el objetivo de aliviar los daños del racismo en Estados Unidos.

Muy en línea con esta meta, Smith dijo que estaba pensando en entrar en política: “Ciertamente haré mi parte, ya sea de forma artística como he ido haciendo o, en algún momento, entrar en el terreno política”. “Creo que por el momento dejaré que la oficina presidencial se limpie un poco, y ya consideraré si entrar en la línea de juego”, contaba con humor al entrevistador.

Se mostró también muy agradecido al Black Lives Matter, ya que manifestó que es para él muy esperanzador lo que han sido capaces de crear. “La ignorancia puede ser educada. La maldad es un problema mucho más complicado. Afortunadamente, la ignorancia prevalece mucho más que la flagrante maldad”, decía él en relación al racismo.

La celebritie destacaba también sus grandes cualidades para entrar en política: “Tengo absolutamente una opinión clara, soy optimista, soy esperanzador, creo en la comprensión entre las personas, creo en la posibilidad de que haya una armonía”.

Lleva tiempo pensándolo

Estas declaraciones no han pillado por sorpresa a los estadounidenses, desde hace tiempo Will Smith deja caer sus deseos de entrar en terreno político. Ya en 2015 dijo a la CBS Sunday Morning que se sentía llamado a la política después de la controversia de Donald Trump entrando en la Casa Blanca, pero no hubo ningún movimiento por su parte.

También en agosto de 2016 declaró en The Late Show que “se lo estaba pensando”, pero que había visto a Obama durante ocho años y pensó, “eso es trabajo duro”. “Definitivamente me ha picado el gusanillo. Tengo un montón de ideas y puntos de vista, y a veces veo a la gente decir cosas en televisión y simplemente quiero correr hacia ellos y pegarles un puñetazo. Pero creo que esa no es mi mejor cualidad”, confesaba en el programa.