Will Smith y Jada Pinkett Smith: ¿Infidelidad o relación extramatrimonial consentida?

Punto y final al culebrón del affaire de Jada Pinkett Smith. O puede que sólo sea un punto y seguido. La actriz confesó delante de Will Smith durante el programa Red Table Talk que mantuvo una relación extra matrimonial con el rapero August Alsina.

Durante todo el fin de semana se han sucedido las reacciones en las redes sociales en su mayoría de apoyo al actor que diera vida a El Príncipe de Bel-Air. Porque Smith descubriría ante millones de personas que durante el periodo de tiempo en el que su matrimonio estuvo en crisis, su pareja estuvo con otra persona.

Todo sucedió hace cuatro años. Tanto Will como Jada acordaron darse un tiempo para encontrar la felicidad por sí mismos. Fue entonces cuando la intérprete comenzó primero una relación de amistad con Alsina que acabó desembocando en algo más.

"Estaba realmente enfermo y todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarlo con su salud mental" explicó Jada. "¿Y después qué hiciste, Jada?", le preguntó Will a su esposa. "A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August. Fue una relación, absolutamente. En el proceso de esa relación definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti misma (...) Es un poco extraño que todo esto salga a la luz ahora, cuando fue hace varios años" explicó Jada Pinkett Smith.

Se confirmaba así la relación extra matrimonial y parecía quedar claro que Will Smith no había dado su consentimiento por lo que pese a estar en una pausa matrimonial parece claro que hubo infidelidad.