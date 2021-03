Marta Peñate y Léster han empezado a convivir en la casa de ‘Solos’ y ya hemos visto las primeras confesiones

Marta Peñate y Noel Bayarri han estado unas cuantas semanas conviviendo en la casa de Solos. Pero llegó el momento de que él abandonara el pisito y El Debate de La isla de las tentaciones le preparó a Marta una sorpresa. Ya sabíamos que durante el programa conoceríamos al nuevo habitante que entraría a compartir la casa con ella y sabíamos por donde podrían ir los tiros, pero no por eso dejó de sorprendernos descubrir que entraba en el reality Léster, su ex.

Fue precisamente en La isla de las tentaciones donde pudimos ver el final de esta pareja. Marta cayó en la tentación con Dani y eso su chico durante once años no pudo perdonárselo. Fue entonces cuando Léster se sintió libre y cayó también en la tentación. Acabó liado con Patri.

Una vez fuera del concurso Marta no continuó su historia con Dani y su ex hizo todo lo contrario. Se fue a vivir con Patri y ahora están esperando juntos su primer hijo. Tal vez porque su chica está embarazada nos costaba creer que él accediese a encerrarse en una casa y perderse esa etapa tan especial.

La impactante reacción de Marta

Muchos se quedaron de piedra cuando Sandra Barneda nos dejó ver las imágenes en las que Léster entraba en el pisito de Solos. Lo hacíamos al mismo tiempo que Marta que no dudaba en fingir un desmayo de esos de película, que dramática ya sabemos que es un rato. “Este chico no tiene que ponerle música clásica a la mujer que está embarazada o qué”, planteaba una vez recuperada de la impresión.

La reacción de Marta al ver que Lester convivirá con ella en @solosmitele 😱 #TentacionesDBT6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/KxVgL8fWzl — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 2, 2021

Ya están viviendo juntos y puede pasar cualquier cosa. Lo primero que han hecho es recordar al anterior habitante, a Noel. “A mí no me cae mal”, aseguraba Léster. “Le encanta decir ‘qué rica estás fea’, le encanta decir eso, es su hobbie. Cada vez que coge un momento dice ‘qué rica estás fea’”, contaba Marta, “¿me lo puedes decir a mí que nunca me lo dijiste? Me he sentido hasta mal”.

Léster le preguntó si eso le había jodido y ante las risas de ella, él también aseguró que le habían dolido muchas cosas, aunque no era momento de hablar del pasado. Va a estar complicado compartiendo tanto tiempo y tan poco que hacer dentro de cuatro paredes.

Salen a relucir otras relaciones

Yo no le conozco nada al chaval ni tengo nada en contra de él…”, empezó diciendo el canario sobre Tony Spina, el concursante con el que Marta compartió La casa fuerte y con el que tuvo algo al salir del programa. Pero ella le cortó en seguida, “no, no, ya sé por dónde vas a ir porque me enviaste un mensaje antes de venir, el día uno, donde lo nombraste y yo te vi, te leí y me dijiste una cosa que no pintaba nada y que no me gustó, porque él no habla de ti, y como no habla de ti, pues ya”. Intentaron cambiar de tema, aunque Léster añadió que no iba a hablar mal de él sino a justificar a Mayka y sus rollos después de ver al italiano compartir ducha en con dos de sus compañeras de reality.

Recién llegado, está claro que había muchas cosas que hablar, para empezar, sobre la organización de esos días que iban a compartir. “Tú haces de comer y yo limpio”, proponía Léster aunque una incrédula Marta que dejaba claro que “no voy a ser tu pringada, te lo digo desde ya”.

Las tareas del Pisito también va a ser una disputa esta noche ¿Cómo les estáis viendo? https://t.co/SYy5yTT8e3 #Solos1M pic.twitter.com/mFjsa08Mco — Solos (@solosmitele) March 2, 2021

También han hablado del tiempo que pasaron juntos durante el confinamiento, antes de irse a la isla y todo lo que ella cocinó para él y que no supo valorar. Y está claro que había mucho que hablar, tanto que hasta Marta acabó confesándole que, al principio de su relación, ella se había liado con su jefe. A un atónito Léster no le salió otra cosa que decir que era muy feo. “Tú vas de santita y me has puesto los cuernos nada más empezar la relación”, continuó.

BOMBAZO 💥 Marta le confiesa a Lester que le fue infiel con su jefe cuando empezaban con su relación https://t.co/SYy5yTT8e3 #Solos1M pic.twitter.com/rWvCcfk1Y8 — Solos (@solosmitele) March 2, 2021

Momentos para compartir

Entre las primeras imágenes que hemos podido ver de la pareja compartiendo de nuevo casa las hay muy íntimas como ese momento en el que Léster deja su cepillo de dientes junto al suyo. Un gesto muy simbólico que expresa muchas cosas.

Esto solo ha sido el principio, cualquier cosa puede suceder en esa casa. ¿Acabarán odiándose más todavía o lograrán encontrar un modo de reconciliarse?