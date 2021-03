Javier, el nuevo expulsado de ‘Maestros de la costura’ para indignación de los que hubieran elegido a Laura

Los vestidos de novia no son para Javier, el gerente del Levante CF que se ha convertido en el último expulsado de Maestros de la costura. Un programa en el que hemos visto por primera vez coser en el taller a Raquel Sánchez Silva o en el que la modelo Blanca Padilla nos ha vuelto a enamorar. Ella estaba presente durante la prueba de equipos en la sede de Ecolaf donde han tenido que replicar algunas prendas que la firma elabora con materiales sostenibles.

Aunque sin duda, la prueba más complicada de la noche llegaba al final, en la prueba de eliminación, con los tintes. Los concursantes tenían que diseñar una prenda nueva a partir de un traje de novia al que tenían que cambiarle el color. Hasta Lorenzo Caprile ha bajado al taller para coser una capa que no ha impresionado a Ainhoa Arteta.

Disputaron la prueba Lluis, Mily, Javier y Laura. El primero consiguió la mejor valoración y la segunda tenía el mandil de oro que le garantizaba la inmunidad. Así que, la cosa estaba entre Laura y Javier.

Nuevo expulsado

Aunque todos lograron superar el tema del tinte, Javier sufrió un pequeño incidente que ha resultado decisivo. Se le rompió la cremallera de su vestido y no pudo poner remedio y eso es algo que no perdona el jurado. Así que, Javier se ha convertido en el nuevo expulsado del concurso.

"En este vestido no vemos el trabajo al que nos tienes acostumbrados. Es verdad que no recuerda en absoluto al traje de novia del que partías, es lo único bueno que te puedo decir. Es una pena", le reprochaba Caprile a Javier antes de informarle de que se convertía en el nuevo expulsado.

“Uno de nuestros principales jugadores en la gran competición, la liga de Maestros de la costura, abandona el taller”, decía Raquel Sánchez Silva para despedirle, acudiendo al lenguaje futbolístico que él tan bien maneja.

“Yo me voy contento, si es que para mí ha sido un placer. Me voy con el corazón lleno de gracias y amor por todo lo que he vivido, qué bonito ha sido”, aseguraba el concursante con toda la humildad del mundo.

Indignación

Claro que no todos han encajado tan bien la decisión del jurado. En redes, muchos han mostrado su contrariedad por dejar en el programa a Laura y expulsar a Javier que había hecho un bikini muy correcto en la primera prueba de la noche.

Está claro que no siempre es posible contentar a todo el mundo.