Señalan a David Bustamante desde ‘Sálvame’: “Yo entiendo a Paula Echevarría”

David Bustamante vuelve a ser noticia, pero esta vez no tiene nada que ver con sus proyectos profesionales, sino con la guerra judicial que desde hace años tiene con el que fue su persona de confianza: Francisco Majón. Pronto se dará a conocer la sentencia, pero los medios del corazón se han adelantado y ya están especulando sobre todo lo ocurrido entre ellos. Lo que quizás no esperaba el cantante es que este hombre iba a hablar antes de tiempo.

El exasesor de Bustamante se convirtió este lunes en el gran protagonista de Sálvame. Fue Gustavo González, colaborador del programa, el que consiguió sus primeras declaraciones en las que admitía saber más de la cuenta. Hablaba de todo y para apoyar su testimonio el espacio de Telecinco lo entrevistó.

La intervención de Francisco Majón en 'Sálvame'

"Yo no voy a hablar de la vida de Bustamante porque nunca lo he hecho. He podido hacerlo y ya he rechazado ofertas", afirmó Francisco Majón. En directo se mostró más prudente, aunque las grabaciones eran verdaderamente incendiarias. En una incluso contaba que nadie conocía al verdadero Bustamente, asegurando poco después que la verdadera historia que hubo entre el cantante y Paula Echevarría podría sacudir los cimientos de la crónica social.

“Yo entiendo a Paula Echevarría”

En un momento dado de la entrevista, Belén Esteban le preguntó a Majón si entendía que Paula tomase la decisión de separarse de David. "Yo entiendo perfectamente a Paula Echevarría", dijo solamente. A continuación, Sálvame desveló más contenido de esas grabaciones y en ellas se explayaba hablando sobre este tema.

"Cuando yo cuente la historia te aseguro que se va a juntar el cielo con la tierra. Ellos están separados desde el 2013, que firmaron capitulaciones. Que se hiciera público en el 2017 es otra cosa. Ninguno os podéis imaginar la auténtica verdad de esta historia. Yo tengo todo y ya veremos en qué sitio queda David y en qué sitio queda Paula", explicó.

¿Abrirá el exasesor de Bustamante finalmente la caja de Pandora?