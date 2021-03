La reconciliación de Fleetwood Mac invita a pensar en una posible reunión del grupo

El futuro cercano de la industria de la música sigue siendo un misterio. La mayoría de los conciertos y grandes festivales siguen aplazándose por la situación actual, como ha anunciado recientemente el Primavera Sound. A esta situación tan compleja, algunos miembros de grupos legendarios suman problemas en su seno. Es lo que ocurre con Fleetwood Mac, en un momento en el que los miembros de la banda están repartidos en diferentes lugares con proyectos muy distintos.

Hace unos meses, la banda volvió a ponerse de actualidad por ponerse de moda en la red social que más crece del momento, TikTok, en la que sonaba Dreams, una de sus grandes canciones. Podo después, se supo que había tenido un acercamiento entre Mick Fleetwood, el líder del grupo, y el que fuera su compañero, el guitarrista Lindsey Buckingham, que no formaba parte de la formación desde hace tres años.

Esa reunión ha dado sus frutos, y ahora sabemos que los dos miembros del grupo, que arrastraban una fuerte enemistad, se han reconciliado. Es lo que se desprende de una entrevista que Mick Fleetwood ha concedido a Rolling Stone. "Disfruté de volver a conectarme con Lindsey, que ha sido amable y abierto. Y ambos hemos sido maravillosamente honestos acerca de quiénes somos y cómo llegamos a donde estábamos", dice recordando ese encuentro entre ambos.

En ese momento, todas las ganas de los aficionados de Fleetwood Mac de que haya una nueva reunión de los integrantes se ha disparado. La posibilidad de una gira de despedida con la banda aparece ahora con más fuerza que nunca y el batería se refiere a ello en la entrevista. "Pueden ocurrir cosas extrañas. Veo a Fleetwood Mac como una gran familia. Todos juegan un papel importante en nuestra historia, incluso alguien como el guitarrista Bob Welch, que era enorme y a veces se lo olvida. La posición de Lindsey en Fleetwood Mac, por razones obvias, nunca se olvidará, como nunca se debe olvidar".

Fleetwood Mac, en 1973: Bob Weston, Christine McVie, Bob Welch, John McVie y Mick Fleetwood. / Michael Putland/Getty Images

El mayor impedimento para un reencuentro con Buckingham es su relación con Stevie Nicks, que había sido tensa durante décadas y finalmente alcanzó un punto de ruptura a principios de 2018. Ninguna gira de reencuentro puede llegar a buen puerto sin que los dos lleguen a una especie de acuerdo. "No puedo hablar de la dinámica con Stevie y él", dice Fleetwood. "Ni siquiera necesito protegerlo".

Hay que recordar que el grupo no se lleva todo lo bien que debería para que se produjera un reencuentro de este tipo. La pianista Christine McVie llegó a decir en una entrevista en la BBC que el bajista John McVie era "un poco frágil" y que ya no tenía "el corazón para hacerlo". También dijo: "Si lo hacemos, será sin John y sin Stevie Nicks, creo ... Me estoy volviendo un poco mayor para eso ahora. No sé si podré volver a hacerlo".

La reconciliación de Fleetwood Mac invita a pensar en una posible reunión del grupo

Poco después retiró sus palabras y las matizó, recordando a todos sus fans que siguen "vivos y coleando". Christine McVie llegó a la conclusión de que John McVie estaba principalmente centrado en su carrera, pero Fleetwood respondió rápidamente que eso nunca le impidió participar en las actividades de la banda.

No ha habido ninguna razón para que McVie conecte su bajo desde que Fleetwood Mac terminó su última gira mundial en noviembre de 2019. Fue su primera gira desde que se separaron de Lindsey Buckingham y ficharon a Neil Finn de Crowded House y Mike Campbell del grupo de Tom Petty para llenar el vacío. "Fue una gira mundial enorme y realmente encantadora que fue más que exitosa en todos los sentidos", dice Fleetwood recordando esos momentos.