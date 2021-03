Demi Lovato confiesa que ha perdido peso sin dietas ni ejercicio

Demi Lovato ha sufrido siempre mucha presión por los cánones de belleza a los que se supone que tenía que aspirar. Era tendente a coger peso y ha pasado mucho tiempo enganchada a dietas y rutinas de ejercicio para controlar el aumento de kilos. A eso hay que añadir los trastornos alimenticios que ha sufrido y las adicciones que le han pasado factura.

Parece que ahora ha cambiado su actitud y ha aprendido a aceptarse tal y como es. Esta tendencia al body positive le ha beneficiado y quiere extenderlo a otros. De ahí su empeño en pedirles a los más jóvenes que aprendan a quererse como son.

En la era de los filtros en las redes sociales, ella ha utilizado varios para varias su rostro y demostrar que esa belleza no es real. “Expectativas de belleza poco realistas versus estos filtros que me gustaban”, escribía en un vídeo que con el que pretende poner de relieve que no son necesarios.

Perdiendo peso

Y ahí no ha quedado su campaña. Ha decidido ponerse un pantalón antiguo para mostrarnos lo mucho que ha adelgazado. Ha explicado cómo lo ha conseguido y nada tiene que ver con dietas ni rutinas de ejercicio de esas que han estado tan presentes en su vida.

“Por cierto, perdí peso. Ya no cuento las calorías. Ya no hago ejercicio en exceso. No restrinjo ni purgo y especialmente no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta y de hecho he perdido peso”, confesaba.

Y parece que todo tiene que ver con un estado espiritual que le está ayudando a sentirse mejor consigo misma. “Esta es una experiencia diferente, pero me siento llena, no de comida sino de sabiduría divina y guía cósmica, paz, serenidad, alegría y amor”, terminaba.

También escribía en sus stories una conversación que tuvo consigo misma: "Y le dije a mi cuerpo en voz baja: ‘Quiero ser tu amigo’. Tomó un largo respiro y respondió: “He estado esperando esto toda mi vida’". Y remataba con una frase muy significativa: "Gracias, cuerpo, por tu paciencia y fe en mí".

Documental muy íntimo

El próximo 23 de marzo se estrenará Demi Lovato: Bailando con el diablo. “Demi Lovato no se guarda nada en esta serie documental dividida en cuatro partes, que abarca todos los pormenores que desembocaron en la casi fatal sobredosis en 2018 y su reflexión sobre las secuelas. El director Michael D. Ratner tuvo un acceso sin precedente a la vida y carrera musical de la artista durante la etapa más difícil de su vida mientras rememora sus traumas del pasado y descubre la importancia de la salud mental, emocional y física. Más allá de ser una indagación en la vida de la celebridad, es un retrato íntimo de la adicción y del proceso de recuperación y fortalecimiento”, describe en su canal de youtube.

Y es que la cantante ha confesado que sufrió dos derrames y un infarto y todavía está enfrentándose a las secuelas. “Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con ello. No conduzco porque tengo puntos ciegos en mi visión. Me costó mucho leer durante mucho tiempo. Estoy agradecida por esos recordatorios, pero doy las gracias por ser alguien que no tuvo que hacer mucho para rehabilitarse. La rehabilitación llegó en el lado emocional. Todo tenía que suceder para que pudiera aprender las lecciones que aprendí. Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora", explicó en la presentación de este documental como recoge rtve.es.