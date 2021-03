Rosé de BLACKPINK anuncia la fecha de estreno de su debut en solitario

Buenas noticias para los seguidores de BLACKPINK. Una de sus artistas favoritas ya está más que lista para su estreno en solitario. ¡Parece que se avecina nueva música!

Así lo ha desvelado la agencia del grupo a través de sus redes sociales, donde han publicado el póster de este proyecto. En él se desvela la fecha de su estreno: el 12 de marzo.

La imagen está protagonizada por la propia Rosé, quien camina con un vestido rojo y en un escenario protagonizado por el terral. Al fondo pueden leerse las palabras "No way out. You are now". Otra imagen ha visto la luz, y en ella la artista luce un vestido vaporoso y violeta.

Sea como sea, estamos seguros que su estreno en soltario dará de qué hablar. De hecho, tal y como informa Billboard, la artista ya se encargó de adelantarnos lo que se venía durante el concierto online que ofreció junto a su banda. Interpretó el tema de Gone, cuyo avance ya se publicó en enero de este 2021. ¿Se tratará de un mixtape?

Lo que está claro es que sus compañeras de banda le apoyan incondicionalmente en este nuevo proyecto. Eso es lo que han demostrado en redes sociales, donde han compartido emocionadas los pósters de esta nueva etapa de la artista.

Lo cierto es que no es la primera que debuta en solitario. Ya lo hizo Jennie con su tema Solo en noviembre de 2018, lo que revolucionó a sus fans en cuestión de segundos. De momento están a la espera para escuchar también las voces de Lisa y Jisoo individualmente.

Tendremos que esperar para conocer más detalles acerca del debut de Rosé en solitario. Sea como sea, acabará conquistándonos a todos.