PlayStation pone en marcha un desafío con una Playstation 5 en juego

PlayStation Plus Trophy Challenge: es es el nombre del desafío que Sony Interactive Entertainment ha lanzado a la comunidad de jugadores de PlayStation. Un reto que millones de gamers necesitaban para disfrutar de otro mes de marzo tan atípico en nuestras vidas.

Aquellos jugadores que obtengan un mínimo de 15 trofeos en tres de los juegos PlayStation Plus del mes de marzo para PS4 obtendrán un pack exclusivo de avatares PlayStation y la posibilidad de ganar una PS5. Los trofeos adquiridos con anterioridad a PlayStation Plus Trophy Challenge no serán válidos para participar y se deberán conseguir durante el tiempo que esté activo el desafío.

Los usuarios podrán participar en el reto desde hoy hasta el 5 de abril a las 23:59h. Para participar, los jugadores deberán unirse al desafío iniciando sesión con su cuenta de PlayStation Network en la página web del concurso y obtener al menos 15 trofeos en tres de los juegos PS4 (Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes y Farpoint - VR) de PlayStation Plus de marzo.

Al conseguirlo, el jugador verá en la esquina superior derecha de PlayStation Plus Trophy Challenge el botón "obtener premio" al que deberá pulsar para obtener un código canjeable en PlayStation Store para participar en el sorteo de la tan ansiada PlayStation 5.

🔥¡Llega el #PSPlusTrophyChallenge!🔥

Descarga los #JuegosDelMes de marzo, gana 15 trofeos y hazte con un set de avatares exclusivos. Además, ¡entrarás en el sorteo de una #PS5!

Toda la info👉https://t.co/gdDtVKbpN9 pic.twitter.com/R1Uu6fl9t6 — PlayStation Plus ES (@PSPlusES) March 2, 2021

Una consola que a día de hoy sigue siendo de difícil acceso para miles de jugadores que han visto frustrados sus intentos de compra desde el pasado mes de noviembre cuando la plataforma vio la luz. La compañía sigue trabajando para tener suficiente stock con el que satisfacer la gran demanda de la consola.

Quién sabe si lo que necesitabas para conseguirla era un poco de suerte y 15 trofeos...