‘Hay más imágenes’ nos muestra detalles del acercamiento de Lucía e Isaac en ‘La isla de las tentaciones’

Aunque en redes se sigue criticando la escasez de material inédito en Hay más imágenes, el nuevo formato para los martes de La isla de las tentaciones, lo cierto es que algo nuevo nos ha dejado el último programa. Y tiene que ver con lo que veremos en Villa Montaña este jueves sobre la relación entre Lucía e Isaac.

En el avance de lo que veremos en el próximo programa ya pudimos ver que algo pasaba entre ellos. Su amistad parecía estrecharse peligrosamente y El Lobo parecía empezar a cansarse de Marina, la que ha sido su conquista hasta ahora.

A muchos les conmovieron las lágrimas del soltero por lo mal que lo estaba pasando Lucía con las infidelidades de su chico. No dejaba de repetirle a su compañera que tenía que quererse más porque valía mucho. Y puede que esas palabras y esas lágrimas escondieran algo más.

Acercamiento peligroso

Una noche en la que Marina decide acostarse pronto para poder descansar Lucía e Isaac se quedan solos y se produce un acercamiento. Disfrutan juntos de un tonteo máximo en la piscina. “Me lo paso bien con él porque es mi amigo, estoy a gusto, pero ahí sí que sí me ha puesto un poquillo cachondilla”, reconocía ella.

Luego llegaron las confidencias en el sofá donde se acurrucaron muy juntos y donde pudimos ver caricias que no parecen las de dos personas que son amigos. "Yo me estoy agobiando y me estoy cansando de ella”, confesaba el soltero sobre Marina.

“Yo hago lo que me apetece en cada momento sin pensar en las consecuencias”, añadía como una justificación de lo que podríamos ver entre ellos a partir de ahora. Este jueves podremos ver cómo avanza esta situación y, sobre todo, cómo se toma Marina este acercamiento. Recordemos que Lucía reconoció en el momento de dar la primera cita, que ella se la hubiera dado a Isaac, pero se la cedía a su compañera porque consideraba que había más química entre ellos.

Cambio de imagen

Recordemos que Lucía ha estado criticando a su compañera Lola por haber tenido sus más y sus menos con Carlos, el soltero que supuestamente la estaba pretendiendo a ella. Ha participado en más de un corrillo poniendo de manifiesto su desconfianza hasta la que había sido su mejor amiga con la que dormía todas las noches.

Tal vez por eso, en redes sociales, se haya producido un cambio y los que antes defendían a muerte a Lucía ahora empiezan a ver en ella a una falsa y traidora. Anque hay que reconocer que también hay muchos que están esperando que esta posible nueva pareja triunfe.

Habrá que esperar al jueves para ver lo que sucede.