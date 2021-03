Explosión de emociones entre Marta y Léster tras repasar juntos las fotos de su pasado en su pisito de ‘Solos’

“En vuestra primera tarde juntos en el pisito, vais a viajar en el tiempo. Los espectadores conocen vuestro noviazgo por lo que han visto en televisión, pero vuestra historia juntos es más que eso. Preparaos para revivir algunos momentos de vuestra vida en común a través de una selección de fotografías. Abrid los sobres en orden, colocad las fotos que allí encontréis en el marco y dejad que los recuerdos hagan el resto. Disfrutad de la experiencia. Mirando cada foto debéis hablar de estos aspectos: Dónde estabais, cuándo fue, en qué punto se encontraba vuestra relación… y mirándola con ojos actuales, qué sentimientos te genera”. Con estas palabras, el programa de Solos ponía en un compromiso a Marta y Léster, sus nuevos inquilinos.

“Qué coño, ¿cuántas fotografías han encontrado? Si no subíamos nada”, comentaba Marta. Pero sí, había fotografías para convertir su tarde en una montaña rusa de emociones.

Cuando nos enteramos de que los que fueron pareja y rompieron en La isla de las tentaciones 2 iban a compartir casa, sabíamos que iba a haber muchos sentimientos encontrados, y no nos equivocábamos. El programa no se lo está poniendo fácil.

Tarde de recuerdos

Ya con la primera foto se derrumbaron y salieron las lágrimas y es que los recuerdos duelen teniendo en cuenta su situación actual. Se trataba de un momento de sus inicios cuando él todavía no la había pedido salir. “¿Fue antes o después de que te enrollaras con tu jefe?”, preguntaba él que nada más entrar en el reality se enteró de esta infidelidad en los inicios de su relación.

Tanto Marta como Lester se han roto en cuanto han visto la primera foto ¿Qué pensáis? ¿Queda algo entre ellos?



Pero no todo han sido lágrimas, también ha habido muchas risas recordando alguno de sus momentos compartidos. No podían parar de reír al recordar una estancia en un hotel que, desde el principio, “tenía olor a residencia de ancianos”. Mientras contaban la anécdota de lo que vivieron en aquel lugar, no paraban de darse la palabra y rememorar uno de sus momentos felices.

Reproches

Llevan poco tiempo en la casa, pero ya ha habido tiempo para los reproches. Marta recordaba su último cumpleaños que celebró de viaje con Dani, el soltero con el que congenió en el Caribe. Aquel día recibió la llamada de Léster, pero no para felicitarla sino para preguntarle por el caché de su polígrafo en el Deluxe.

“Me eché a llorar y todo, tres horas llorando”, reconoció la concursante sobre cómo se tomó el feo de su ex. aun así, aprovechando un momento en el baño de Léster, ha reconocido que se alegra de esta experiencia porque les puede servir para mantener una buena relación y librarse de los malos rollos que hay ahora entre ellos.

Seguro que esta convivencia va a marcar un cambio en su relación.