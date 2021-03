Tiësto y DVicio, dos candidatos muy distintos a la lista esta semana

Si es verdad eso que dicen de que en la variedad está el gusto, la lista de LOS40 es canela fina. Para muestra, los dos candidatos a entrar en ella esta semana. De un lado, Tiësto con The business; del otro, DVicio con Valeria. El DJ holandés, que viene de colaborar con Katy Perry y Aitana en Resilient, nos presenta un nuevo himno bailable pero a la vez con un marcado ángulo pop que gustará no solo a los amantes del dance.

Uno de los disc jockeys más grandes de la historia, Tiësto ya era una estrella antes del boom de la música electrónica. Fue el primero en llenar un estadio de fútbol (en 2003) y en actuar en la ceremonia inaugural de unos juegos olímpicos (los de Atenas, en 2004). Su faceta discográfica ha dado singles del éxito de Feel it, Red lights o Wasted, y ha colaborado con artistas de pop y R&B como Nelly Furtado, Sean Kingston, Post Malone o John Legend. Podéis apoyarlo con el HT #MiVoto40Tiësto si queréis que entre en lista con The business, cuyo vídeo, por cierto, es algo gore pero muy bonito.

Tras desfilar por la lista con Capítulos, los madrileños DVicio regresan con un single con nombre de mujer. “Valeria es una canción que nos ha inspirado momentos muy bonitos —explicó Andrés Ceballos, su cantante, a Tony Aguilar en LOS40 Global Show— y que, sobre todo, ha conectado con nuestro púbico en los directos. En las últimas giras, cuando hemos tocado Valeria, siempre ha sido muy especial”.

Pero ¿quién es la Valeria de la canción? El grupo ha aclarado que no hace referencia a nadie en particular. “Llamamos Valeria a cualquier forma de amor. No hay una Valeria en sí, pero cualquier persona que tú ames y que te haga volar y sentir es Valeria”. El vídeo del tema es muy especial: está rodado en plano secuencia (sin cortes) mientras Andrés se tatúa en el brazo el dibujo de la portada del single. Este sábado la banda puede retornar a la lista, siempre y cuando reciba apoyos suficientes con el HT #MiVoto40DVicio.

¡Suerte a todos!