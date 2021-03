Fórmula Abierta: 5 canciones para recordar el grupo de Álex Casademunt, Geno, Mireia y Javián

La triste noticia del fallecimiento de Álex Casademunt en un accidente de tráfico ha dejado al mundo de la música y de la televisión de nuestro país totalmente consternado. Especialmente a aquellos que comenzaron su trayectoria artística junto a él, sus compañeros de Operación Triunfo entre quienes también se encontraban, por supuesto, los componentes de Fórmula Abierta, la mítica banda que nació de la primera edición del talent musical.

Compuesta originalmente por Álex Casademunt, Geno, Mireia y Javián, tuvo que recomponerse tras la marcha de Álex con el fin de probar suerte en solitario. Razón por la que se incorporaría Miguel Ángel Silva durante una temporada, exconcursante de la segunda edición de OT y que después se convertiría en la pareja de Mireia, con quien formaría una familia.

Un grupo que, pese a sus idas y venidas de cantantes, ha permanecido unido hasta el día de hoy, tal y como demostraron en el reencuentro de OT, donde hicieron vibrar al público con algunas de sus canciones míticas y que desencadenó el retorno de los cuatro miembros originales. Posteriormente, en febrero de 2020 anunciaron su nueva formación con Álex Casademunt, Javián y la incorporación de Tessa, quien había sido una de las componentes de Lunae, tras la decisión de Geno de abandonar Fórmula Abierta.

Te quiero más

Fue su carta de presentación después de Operación Triunfo y probablemente la canción más famosa de Fórmula Abierta. Se encontraba dentro de su disco Aún hay más y su coreografía se convirtió en una de las más repetidas del verano de 2002, así como su melodía en la canción de un anuncio de patatas fritas. Apostamos a que cualquier seguidor del concurso o millenial que esté leyendo esto aún es capaz de repetir su letra sin pestañear: "Más. Te quiero y quiero más, de lo que tú me das. Regálame un beso y no te arrepentirás. Te quiero y quiero más. Y no te olvidarás de mí jamás."

Fórmula Abierta - Te quiero mas (OT Concierto el reencuentro) / YouTube / YouTube

Mi cruz, mi fe

Se convertía en el segundo single de su debut y con él hacían un cambio de registro más allá del sonido veraniego. Una canción en la que Geno cobraba un mayor protagonismo.

Formula Abierta "Mi Cruz, Mi Fe" / YouTube / YouTube

Hello my friends!

Otro de los himnos de Fórmula Abierta que ya iba introduciendo el fenómeno del spanglish en la música comercial. Hello my friends! se consolidó como otro de los grandes éxitos del verano de la banda y cuenta con su versión íntegra en inglés. Se encuentra dentro de su segundo álbum, La verdad.

FÓRMULA ABIERTA - Hello my friends / YouTube / YouTube

¡Qué calor!

Uno de los mayores hits del grupo en su época sin Álex Casademunt y dentro del disco Fórmula 04. Aunque su ausencia no significó renunciar a los sonidos alegres tan típicos de la formación. Un tema que se utilizó por el Ministerio de Sanidad para una campaña publicitaria contra los efectos del calor. una etapa dentro de la cual también cabe destacar la canción Ya llegó el carnaval. Por su parte, el catalán en solitario triunfó con canciones como Jugándome la vida entera, dentro del álbum Inquietudes.

FA - Qué calor (Una noche con arte) / YouTube / YouTube

Sin conexión

Àlex Casademunt, Geno y Javián dejaban sin palabras con este enérgico retorno en el año 2018 y con la sonada ausencia de Mireia. Con un sonido mucho más actual y una clara referencia a la mítica canción de San Fermín “Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril…” Fórmula Abierta se renovaba por completo cantando a “los megas del corazón”.

FÓRMULA ABIERTA - Sin Conexión / YouTube / YouTube

Un grupo que ya forma parte de la historia de nuestra música.