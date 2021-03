La conmovedora confesión de Little Mix y la lección de valentía del trío

Little Mix ha realizado una conmovedora confesión a través de sus diferentes componentes que ha vuelto a demostrar que no siempre es oro todo lo que reluce. El éxito, el glamour, la fama, el dinero y todo lo que puede verse desde fuera como algo positivo también lleva aparejado un nivel de exigencia, de falta de privacidad y mucho más que no todo el mundo es capaz de soportar.

Así lo han confesado las tres componentes actuales de la formación durante una entrevista para la portada de la revista Glamour de Reino Unido. Son confesiones conmovedoras que cambian la perspectiva de su público y sus millones de fans.

"Ha habido momentos, como con los sellos [musicales], en los que nos han arrinconado y obviamente son principalmente hombres, que nos ven como cuatro jóvenes y no nos toman en serio" ha reconocido Jade Thirlwall durante la entrevista.

"Una cosa que tuvimos que hacer en nuestras carreras, que es algo duro, es sacar nuestra faceta más valiente. Todas atravesamos las peores situaciones de nuestras vidas. Simplemente queríamos meternos en la cama, cubrirnos con el edredón hasta la cabeza y no volver a salir nunca más. Pero sabes que hay gente que depende de ti, tenías a las otras tres chicas que te necesitan ahí y tenías a todos los fans repartidos por el mundo ante los que no querías tener mala fama" explican Little Mix.

Malos momentos para una formación que ha pasado por momentos buenos y malos a lo largo de su carrera y que hace apenas unos meses pasaba de ser un cuarteto a ser un trío. "No estoy diciendo que seamos codependientes, pero sí confiamos mucho las unas en las otras, por lo que ha sido muy saludable dar un paso atrás y pensar: '¿Qué es lo que quiero?'. Cuando podamos volver a reunirnos y trabajar juntas, tendremos una relación aún mejor y más saludable con la perspectiva que hemos ganado. Estos meses me enseñaron que todavía estoy averiguando quién soy... Es muy hermoso que sigamos siendo un grupo, pero queremos ayudar a impulsarnos entre nosotras para dedicarnos a lo nuestro. Es como un nuevo amanecer" ha explicado Jade Thirlwall.

Todos sabemos que el nivel de exigencia para una girlband es muy alto (en muchas ocasiones más que con cualquier boyband) y puede llegar a afectar físicamente y psicológicamente. "Esta foto me acaba de aparecer en Instagram y me he sentido triste. El día que me la tomé estaba en el gimnasio con mi mánager cuando me planté en frente del espejo y me dije: ‘Dios mío, estoy gordísimo y lo único que quiero es que mis piernas estén así’, así que me estiré la piel e hice que hubiera un hueco entre ellas porque entonces pensaba que ser delgada me haría feliz. Aunque cuando llegué a la talla 40 tras morirme de hambre, no me sentí feliz" explicaba tras su salida Jesy Nelson en una publicación de Instagram.