Walls se pasa al pop/rock con Daniel Sabater en ‘Partirme La Cara’: ¡mira el vídeo!

Después de despedirse del mundo de las batallas de gallos (al menos temporalmente), Walls ha demostrado que vino al mundo por y para la música. Eso es lo que hemos comprobado con su último lanzamiento, Partirme La Cara, que presenta junto a Daniel Sabater.

Ambos ya colaboraron juntos en el tema talk, y tal fue su éxito que no han podido evitar juntar de nuevo sus talentos. A Daniel y a Ginés (Walls) no hay estilo musical que se les resista, ya que Partirme La Cara aterriza con un pop/rock que no estamos acostumbrados a escuchar en sus proyectos. El sonido de la guitarra eléctrica y de la batería son los instrumentos protagonistas.

Este tema llega, además, como un reflejo de lo que ocurre en muchas relaciones amorosas. Esas ganas de tirar la toalla por parte de uno de los miembros de la pareja después de luchar continuamente por mantenerla a salvo.

"Por eso igual hablamos mañana; Que hoy tengo muy mal la semana; Y aunque ahora me pueden las ganas; Pa' hablarte, sé; Que to' esto siempre se queda en nada; Siempre jode y nunca me llama; Yo ya me he partido la cara; Buscándote", dicen algunos de sus versos.

Pero este tema no llega solo, sino acompañado de un videoclip acorde a la rebeldía que refleja su letra. Ambos artistas se mueven desfasados por un piso desordenado mientras llueven papeles. Finalmente se unen en un garaje, donde interpretan el tema a cámara con sus respectivas guitarras y sus expresiones de despecho.

Walls es uno de los freestylers más conocidos de España. Su paso por las competiciones más destacadas del panorama lo han posicionado entre los más queridos. Aunque él ha decidido distanciarse de esta escena para dedicarse plenamente a sus lanzamientos musicales. Esto le ha llevado a recorrer algunos festivales del país.

Y a ti, ¿qué te parece Partirme La Cara?