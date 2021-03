Léster Duque confiesa lo que pensó Patri de su entrada en ‘Solos’ para convivir con su ex, Marta Peñate

Pocas parejas de Solos han impactado tanto como la actual. Marta Peñate y Léster Duque están compartiendo pisito tras haberse dicho de todo menos bonito, en los platós de televisión. Y es que su ruptura en La isla de las tentaciones no fue fácil. Tras 11 años de relación, llegaron las infidelidades en el Caribe y el final de su noviazgo.

Ella no continuó con su tentador fuera del programa, pero él sí, y, de hecho, poco después anunciaba que estaba esperando su primer hijo con Patri. Y mientras ella hace frente a su embarazo sola, él recuerda su pasado en el pisito de MiTele.

Hasta ahora, no sabíamos lo que pensaba la que fue como tentadora a la isla. Pero una video llamada con Pablo Moya, nos ha sacado de dudas. El ¿novio? de Mayka le ha hecho la pregunta que todos nos hacíamos: “¿Cómo se ha tomado Patri que hayas entrado en el pisito para convivir con tu exnovia?”.

Embarazada y sola

Léster no ha tenido problema en contestar y no parece haber ocultado la realidad. “Al principio, bien, después tuvo un momento de lapsus, estaba en la nube, me miraba y no sabía qué estaba pensando. Me sentía un poco incómodo por ella porque sabía que no es plato de buen gusto. Pero ella me animó al principio, por eso tomé la decisión”, reconoció.

Al final la pareja optó por el camino pragmático: “Es madura, sabía que no le iba a hacer gracia, pero al final es trabajo”. Y es que, como añadió Marta, cuando llegue el bebé, el tema de bolos para a cambiar para ellos.

“Es una putada para ustedes porque los bolos se les han cortado. Las mujeres pueden hacer más colaboraciones, pero los chicos, sin bolos, están más perdidos”, aseguró.

Terapia de ex pareja

Parece que la convivencia de Marta y Léster está siendo muy terapéutica y lejos de tirarse de los pelos como muchos esperaban, están afrontando su relación actual, con mucha calma y nostalgia.

“Es incómodo, no por él. Léster tú sabes que el último año le odié porque hizo las cosas fatal y yo también, muchos años anteriores he hecho las cosas mal, pero tampoco creo que sea una mala persona. Estoy aquí intentando llevarlo todo bien, pero cuesta”, reconocía Marta.

“Pensábamos que no nos íbamos a ver más nunca en nuestras vidas y ahora es en plan recordar los momentos felices, los momentos amargos, no es fácil”, añadía Léster.

La concursante de realities ha confesado que este programa le habría venido mejor hace unos años: “Yo tenía que haber venido aquí hace 3 años y a lo mejor me hubieran arreglado algo en mi vida. Pero algo es como ‘me estás revolviendo el estómago cuando el estómago ya está curado’”.

La charla continuó y se centró en torno a los kilos que han cogido cada uno tras pasar por la televisión y lo hacían en un ambiente muy distendido y cómodo.

Todavía nos queda mucho por ver en esta relación.