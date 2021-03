Marc Anthony anuncia un único concierto global online

Marc Anthony está celebrando en este 2021 sus 30 años de carrera musical. Y lo quiere hacer junto al público que le ha acompañado en estas más de 3 décadas. Desafortunadamente la situación de pandemia hace inviable una gira mundial pero el artista ha encontrado una solución para ello. El próximo 17 de abril celebrará un único concierto global online.

Una noche es el nombre de este show que será transmitido en vivo desde Miami y para el que las entradas virtuales ya están a la venta. Un espectáculo histórico, renovado y acorde a los nuevos tiempos que hará las delicias de los seguidores del músico.

"La vida nos ha cambiado… indudablemente. Pero la música sigue siendo un cable a tierra para todos. Nos permite seguir manteniendo viva la ilusión, el amor y la alegría. Y aunque por seguridad no podamos estar todavía frente a frente, estoy seguro que este concierto creará una magia increíble, que logre conectarme con mi público, donde quiera que esté y con todos los que necesiten un toque de música para seguir adelante; para mantener la ilusión por la vida" ha explicado Marc Anthony.

Un espectáculo que promete ser una experiencia inigualable y que permitirá a los fanáticos de todo el mundo bailar y divertirse en la comodidad de sus hogares mientras disfrutan de una manera segura y responsable.

Esta súper producción contará con la dirección del reconocido director creativo, ganador del Grammy y fundador de Elastic People Carlos Pérez (Despacito, Vivir Mi Vida, Está Rico, Apple Music Latin Playlist Branding, Spotify’s WY Live from The Hit Factory...) con la producción de Magnus Studios. La promoción y distribución del evento, a nivel mundial, estará a cargo de Loud And Live y Loud And Live Studios respectivamente.

Este concierto dará la oportunidad a los aficionados de Marc Anthony alrededor del mundo a unirse por una noche, y por una razón: para celebrar su música de una forma inolvidable. El artista con más de 70 hits #1 en la lista de Billboard Latino, siete veces ganador del Grammy y Latin Grammy, con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, hará que cada espectador viva una experiencia inigualable.

Bolero, pop, salsa y música tropical, reggaeton... casi no hay género que Marc Anthony no haya tocado en éxitos como Vivir mi vida, De vuelta pa' la vuelta, Valió la pena, Vivir lo nuestro, Escapémonos...