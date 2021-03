Michele Morrone: así será su concierto online ‘Dark Room and more’

Michele Morrone está más que listo para conectar con sus seguidores el próximo 11 de marzo en un concierto online y exclusivo. Las canciones de su álbum Dark Room serán las protagonistas. Pero, ¿qué nos ofrecerá el italiano, además de estos temas, en este tan esperado evento?

En una entrevista con Adam Tanswell de Live Now, el actor y cantante ha confesado que va a ser un "concierto muy íntimo". "Voy a cantar, bailar y moverme mucho... estoy deseando que llegue el momento", añade. Pero eso no es todo.

El artista no estará solo en el escenario, sino acompañado de su banda. Con ella nos ofrecerá un auténtico espectáculo audiovisual que durará 45 minutos. Eso sí, siempre respetando las medidas de seguridad entre ellos. "Las precauciones de seguridad son fundamentales, pero no quiero que el mundo se pare porque haya un virus por ahí. La gente tiene que seguir creyendo y viviendo. Sé que va a ser raro estar en el escenario sin público, pero las personas somos muy inteligentes y podemos hacerlo. Evolucionamos. Entendemos la situación y seguimos nuestro camino", explica el cantante.

Con el transcurso de los días, el nivel de nerviosismo aumenta cada vez más. Hasta el propio Morrone no puede esconderlos. "Suelo ponerme bastante nervioso. Después de las primeras dos canciones, suelo empezar a relajarme y a meterme más en la actuación. Caliento rápido y salgo a darlo todo. Después de 15 minutos, no quiero que se acabe el espectáculo", declara.

Eso sí, asegura que es bueno sentir nervios, pues, de no ser así, sería un robot. "Es lo normal y lo natural, aunque no hay que dejar que te controle el miedo. Eres tú quien tiene que controlarlo. Quien no tiene miedo no está en su sano juicio. De verdad que lo pienso", concluye.

El italiano ya cuenta los días y las horas para conectarse a través de la pantalla y ofrecer este espectáculo a sus fans de todo el mundo. Las entradas siguen a la venta, así que no lo dudes y hazte con la tuya. LOS40 no pensamos perdérnoslo.