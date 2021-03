Blas Cantó estrenará el videoclip de ‘Voy a quedarme’ el próximo lunes 8 de marzo

La carrera para ganar Eurovisión 2021 ya ha comenzado. Este año, Blas Cantó representará a España con el tema Voy a quedarme. El pasado sábado 20 de febrero, los espectadores y espectadoras de Objetivo Eurovisión votaron la balada del murciano para ser la canción que vaya a Róterdam el próximo 22 de mayo.

Pues bien, parece que el videoclip ya está totalmente grabado y que podremos disfrutarlo el próximo lubes 8 de marzo a través de la web de RTVE a las 10h y en Youtube a partir de las 18h. Así lo ha comunicado Blas en su cuenta de Instagram: “Me muero de ganas de que veáis esta maravilla”.

Junto al comunicado, el joven ha compartido cuatro imágenes que nos dan pistas sobre la escenografía que podremos ver en el vídeo. En ellas vemos a Blas luciendo una camisa de color blanco roto y unos pantalones chinos de color crema, paseando por una casa vacía llena de sábanas que cuelgan.

Se trata de una producción de Hawái Films, tal y como ha acreditado el joven junto a las imágenes. Se trata de una productora que ha trabajado con artistas de la talla de Nathy Peluso, C. Tangana y Paula Cendejas. La encargada de dar vida a toda esta idea audiovisual ha sido Alicia del Viso.

"He querido contar la historia real detrás de la canción. Para mí es importante comunicarlo de una manera visual y ha sido muy emocionante grabarlo”, ha dicho el cantante murciano en unas declaraciones para RTVE.

La canción que compuso el artista para homenajear a su abuela, que falleció el pasado 2020, conectará a través de estas imágenes con aquellos espectadores que no conozcan el español. Al menos, eso ha dicho el joven: “Está perfectamente plasmado en el videoclip porque es una historia real, no es nada inventado. Es algo que está pasando todos los días. Hay gente que se va, pero se queda con nosotros y nosotros prometemos estar para siempre. Todos los espectadores, incluso si no entienden la letra, van a sentir la emoción que hay detrás de mi canción”.

Así que ya sabes, a partir del lunes podrás ver el resultado completo del videoclip. ¿Tienes ganas?