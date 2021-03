Alvaro Soler llena de 'Magia' la escena en el momento que más se necesita

Alvaro Soler demuestra que el amor y la alegría siguen presentes en el ambiente a pesar de la complicada situación que la sociedad atraviesa. El cantante catalán rescata el júbilo y el entusiasmo en su nueva canción Magia

Un truco de magia es lo que realmente hace Álvaro para conseguir animar los corazones en tan solo tres minutos. "Hoy todo sale bien", es uno de los versos que se repiten en la canción y es que su nuevo single consigue llenar de positivismo la escena.

Magia dio sus primeros pasos gracias al alucinante anhelo de sus seguidores. De hecho, este tema es un regalo para todos sus fans, Tal y como cuenta el artista, durante el verano él no paraba de recibir mensajes en el que sus fans le pedían canciones para aliviar un poco estos tiempos tan duros, ahí es donde Soler se dio cuenta de que su trabajo era ese, intentar que la gente se sintiera mejor con su música.

"Esto me hizo darme cuenta de nuevo de que ese es el motivo por el que hago música. Ha sido increíblemente divertido escribir una canción exactamente para esas personas, y, ya durante su creación, me moría de ganas de bailar. Cuando una canción te hace eso, sabes que hay algo bueno en ella", cuenta el artista.

En un videoclip muy animado y tropical, Alvaro Soler se enfrenta a todo y recoge el lado bueno de la vida, el lado mágico. Y es esta magia de aportar el granito de arena de cada uno la que dio nombre no sólo a su primer single de esta nueva etapa, sino también al disco que está previsto para el verano de 2021. "Me he dado cuenta de la frecuencia con la que usamos esa palabra para ciertas cosas que no se pueden describir de otra manera. No todo necesita miles de palabras, no todo necesita una razón; a veces, las pequeñas cosas nos abruman. Simplemente lo sientes", cuenta Álvaro sobre el por qué esta palabra ahora tiene tanto sentido en su música.

Un respiro para volver a conectar

Álvaro Soler tiene una carrera extraordinaria en el mundo de la música. Sus canciones han catapultado al artista a las listas de éxitos de toda Europa y América Latina así como ha conquistado escenarios de todo el mundo.

En su currículum aglutina la autoría de éxitos internacionales como El mismo Sol o La Cintura, así como grandes discos como Eterno Agosto o Mar de Colores. Entre sus galardones, son suyos más de 80 premios de oro y platino en todo el mundo, dos millones de álbumes vendidos, un total de más de 2500 millones de reproducciones de audio y 1500 millones de visualizaciones de sus vídeos.

Así como también, ha actuado con la gran Jennifer López, fue miembro del jurado en programas como X Factor y coach en The Voice Kids 2021, entre otros muchos éxitos.

Todo esto hizo que Álvaro Soler necesitara una pausa para que, a la vuelta, la reconexión con sus seguidores fuera todavía más fuerte. Un años sin viajes, doce meses para descansar y 365 días para escribir nuevas canciones

En este 2021, Álvaro vuelve con más ganas que nunca de disfrutar del calor de su público, enamorar con sus letras a sus seguidores y seguir pisando escenarios, porque, tal y como cuenta el artista, para Soler la vida sigue siendo "un motivo de felicidad", "un milagro irrepetible lleno de música" y en este trozo de vida, Magia podría llegar a ser la banda sonora de un año libre de preocupaciones.