Los 5 documentales sobre divas del pop más vistos en plataformas: Billie Eilish, Taylor Swift y más

Los artistas buscan cada vez más formas de llegar a sus fans, y a sus corazones. Ya no vale solo con sus canciones, conciertos o redes sociales, aumentan las estrellas que crean su propio documental para enseñar al mundo que hay detrás de su arte. Reelgood ha elaborado un ránking de los 5 documentales más vistos en plataformas en streaming de las divas del pop según una base de datos de dos millones de usuarios estadounidenses. Si no sabes qué ver hoy, aquí está tu fuente de inspiración.

1º ‘Black is King’ de Beyoncé

Según las búsquedas por el título y el engagement durante la visualización, el documental de Beyoncé, Black is King, es el más visto de todos. Este es un álbum visual que está disponible en Disney+ desde el pasado 31 de julio de 2020. Dirigido y escrito por la propia Beyoncé, se concibió como una pieza complementaria y de acompañamiento al disco The Lion King: The gift en el que la intérprete ahonda en las raíces de la música negra.

La cantante dijo en la fecha del lanzamiento por redes sociales que “es un trabajo de amor. Es mi proyecto pasional que he estado rodando, investigando y editando día y noche durante el último año. Lo he dato todo y ahora es vuestro”.

2º ‘Billie Eilish: The World's a Little Blurry’

La joven artista del momento, Billie Eilish, quiso navegar en su vida, sus temores y sentimientos en The World's a Little Blurry. El segundo documental más visto de esta lista se puede disfrutar en Apple TV+ desde el 26 de febrero de 2021. Cuenta la historia, de la mano del realizador R.J. Cutler, del extraordinario viaje de esta adolescente que, con solo 17 años, se ha manejado en la carretera, sobre el escenario, y en casa con su familia, mientras compone, graba y edita su álbum de debut When we all fall asleep, where do we go?

Este proyecto ha enamorado a sus fans, que querían conocer más de su intimidad, pero también a ella misma: “Nunca pensé que alguien pudiera capturar de una manera tan preciosa e íntima cómo me han ido las cosas”.

3º ‘Blackpink: Light Up The Sky’

La banda surcoreana Blackpink lanzaba Light Up The Sky el 14 de octubre de 2020 en Netflix alcanzando en tercer puesto de los más vistos según Reelgood. Este ofrece una visión más personal de lo que se esconde detrás del nombre comercial, Jisoo, Rosé, Jennie y Lisa abren las puertas de sus hogares para enseñar parte de su infancia.

También se ven lágrimas, trabajo y risas en este vídeo en el que la exitosa banda de K-Pop abre sus corazones a un fiel y agradecido fandom. Una historia de amistad en un género que está arrasando la industria musical a nivel mundial.

4º 'Ariana Grande: Excuse Me, I love you'

En un ránking de divas del pop no podía faltar Ariana Grande que con su Excuse me, I love you se posiciona en cuarto lugar. Otra opción de Netflix desde el 21 de diciembre que permite a los fans de Ariana disfrutar de las actuaciones que hizo en su última gira de Sweetener y demás momentos únicos como apreciar su admiración por Mariah Carey o cómo se arregla en su día a día la vocalista.

Arianna decía en su lanzamiento que es “como una carta de amor para todos ustedes, en celebración de todo lo que hemos compartido durante los últimos años. Sé que este proyecto solo captura parte de una gira (de todos los otros cientos de espectáculos y momentos que hemos compartido durante los últimos seis o siete años… Jesús, jajaja) pero solo quería agradecerles a todos por mostrarme más en esta vida”.

5º 'Folklore' de Taylor Swift

Taylor Swift cierra este top 5 con Folklore, una oferta de Disney+ desde el 25 de noviembre que se centra en unas sesiones de estudio especiales que ha grabado la joven para compartir con todos sus fans. Una forma diferente de explicar a los espectadores qué hay detrás de cada canción de su álbum, además de enseñar la terapia que supone para ella componer, dejando así salir sus emociones.

Al ser esta artista tan secreta en su vida privada, esta ventana a su interior emocionó a su gran comunidad de swifties. Si te consideras uno de ellos, ya tienes plan para hoy.