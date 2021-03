Till the world ends de Britney Spears y otras canciones que cumplen 10 años en marzo de 2021

2021 nos va enseñando la luz al final del tunel de una pandemia que no olvidaremos y en la que la música ha estado muy presente: tanto la actual como la anterior. Porque sin darnos cuenta muchas de nuestras canciones favoritas han ido cumpliendo años y ya pueden decir en marzo de este año que celebran su primera década de existencia. Britney Spears, Pitbull, Álex Gaudino y Kelly Rowland o David Guetta y Snoop Dogg son solo algunos de los artistas que nos sorprendieron hace 10 años.

También lo hicieron otros grandes nombres de la música como Maná con Lluvia al corazón o The Weeknd con The morning. Pero antes de empezar nuestro repaso y viaje en el tiempo a lo que disfrutábamos en marzo de 2011, os recordamos que podéis echar un vistazo a los dos primeros capítulos de esta serie en las que Someone like you de Adele y Born this way de Lady Gaga cumplieron una década en enero y febrero de 2021, respectivamente.

¿Qué tal va quedando la playlist 2011-2021? Tomad buena nota porque vamos a coger la máquina del tiempo...

Britney Spears - Till the world ends

Till the world ends fue un exitazo de Britney Spears en 2011. Se trata de un tema de corte dance pop coescrito a principios de ese año por el letrista sueco Alexander Kronlund y la letrista y cantante estadounidense Kesha. En la producción estuvieron el estadounidense Dr. Luke y el sueco Max Martin.

Nombres de oro en la industria musical que garantizaban que su unión con la princesa del pop iba a funcionar. Y así fue. Con un vídeo súper futurista y apocalíptico, la solista brillaba en un mundo al borde de la destrucción donde el baile, el sexo y el sudor era lo único que importaba mientras la existencia desaparecía. El vídeo estuvo dirigido por el director y fotógrafo noruego Ray Kay, que era la primera vez que había trabajado con Spears pero ya había firmado obras audiovisuales como Poker Face de Lady Gaga, Baby de Justin Bieber y Freakum Dress de Beyoncé.

Vestida con una chaqueta de cuero con tachuelas de Burberry Prorsum, Britney Separs presentaba así el segundo single de Femme fatale, para el que contó con la coreografía de Brian Friedman.

Pitbull - Give me everything

Un bombazo veraniego. Eso fue lo que Pitbull estrenó en marzo de 2011 cuando presentó al mundo Give me everything. Una apuesta para el verano con toques dance y pop mezclados con hip-hop y rap, enérgica y pegadiza.

Mr Worldwide contó con la colaboración de Ne-Yo y Afrojack y Nayer. La canción fue el primer avance del que iba a ser su siguiente álbum de estudio, Planet Pit, previsto para aquel mes de junio.

Pitbull se convirtió en los inicios de esa década en un sinónimo de éxito. Si no, que le preguten a Jennifer López, Enrique Iglesias, Shakira, Usher o Jason Derülo, cuyas colaboraciones han sido verdaderos temazos internacionales.

Eso fue lo que sucedión con On the floor apenas un mes antes de que estrenara este Give me everything que sonó en las principales pistas de baile de todo el mundo.

Álex Gaudino y Kelly Rowland - What a feeling

Cuando Álex Gaudino y Kelly Rowland presentaron What a feeling, el pensamiento de millones de personas se trasladó automáticamente a aquel Flashdance en el que Irene Cara nos convirtió en amantes del baile y de las coreografías.

Algo hay en este What a feeling del dueto cuyo videoclip fue dirigido por el director y coreógrafo Frank Gatson. La historia mostraba una escena de casting para un musical tipo Broadway. Los bailarines, junto a Kelly Rowland, realizaban las coreografias en el escenario del mismo.

Los toques dance de este hit nos hicieron olvidar temporalmente aquella música eurodisco synthpop que triunfó dentro y fuera de la gran pantalla.

Snoop Dogg y David Guetta - Sweat

Snoop Dogg es un auténtico ídolo en Estados Unidos. Un referente del hip-hop y una figura imborrable en la historia musical del país americano. Sin embargo sus letras cargadas de referencias culturales polémicas y de palabras malsonantes no tuvieron tanta repercusión fuera de su lugar de nacimiento.

Pero para ello el rapero contó con la inestimable colaboración de un DJ en estado de gracia como era David Guetta en 2011. Por aquel entonces, la música electrónica comenzaba a ser el principal soporte de otros géneros como el pop o el rap y gracias a ello pudimos disfrutar de Sweat.

Se trata de la versión remezclada y "limpia" del tema Wet, una canción que Snopp Dogg había publicado meses atrás y cuyo videoclip fue censurado en muchas televisiones. Igual que el francés revisó las letras, hizo lo propio con el videoclip. Y pese a ello su fiestón en Las Vegas rodeado de mujeres dió mucho que hablar.