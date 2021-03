Andrea Duro, Amaia Salamanca, Michelle Jenner… Las celebs españolas tiñen de violeta las redes este 8 de marzo

La lucha por la igualdad es cosa de todos, de hombres y de mujeres, aunque el 8 de marzo, el protagonismo lo toman ellas que conmemoran el Día de la Mujer. Una fecha que no estaría mal que desapareciera del calendario porque significaría que el objetivo está cumplido.

Este año, la pandemia ha marcado la actualidad de este día que no va a poder tener todas las manifestaciones que todos quisieran. Eso sí, la lucha y la reivindicación es la misma y siempre quedarán las redes para teñir de violeta este día.

Michelle Jenner es una de las que ha comenzado el día con una foto violeta. No ha sido la única. Muchos hombres han compartido el mismo color. “Por nuestras hijas, parejas, madres, abuelas, amigas, compañeras de trabajo... Hoy, ayer y mañana. #8M”, escribía Roberto Leal. Él, Hugo Silva o Asier Etxeandía se han sumado a este color.

Miriam Giovanelli

La actriz Miriam Giovanelli es una de las que ha querido recoger varias proclamas que se defienden en un día como este. “Hoy se conmemora la muerte de mujeres, pioneras e indignadas que denunciaban la desigualdad y reivindicaban mejores condiciones laborales, así como tiempo para la lactancia y el fin del trabajo infantil”, comenzaba escribiendo en Instagram.

“Su muerte, la de 140 mujeres trabajadoras, no consiguió únicamente el cumplimiento tardío de sus peticiones, sino el que muchos años después mujeres de todos los continentes separadas por diferencias culturales, económicas, políticas y lingüísticas nos unamos para continuar su lucha, nuestra lucha, por la igualdad. Por ellas, por todas”, terminaba en esta reivindicación histórica.

Leticia Dolera

Otra de las activistas más activas en este sentido es Leticia Dolera que no se ha privado de elaborar su propia pancarta. “💜💪🏼 PORQUE FUERON, SOMOS PORQUE SOMOS, SERÁN”, escribía. Y también adjuntaba un cartel en el que podíamos leer: “Ni putas ni santas. Libres y en igualdad de derechos y oportunidades”.

Andrea Duro

Una escritora ha servido de inspiración a Andrea Duro para reflexionar sobre este día: “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie” 💜✊🏻 Emilie Dickinson. Feliz día 💪🏼 #8m”.

Paula Echevarría

Seguimos con las actrices porque Paula Echevarría también se ha sumado a las celebraciones de este día recogiendo una frase de una mujer que hizo historia en el mundo de la moda: Coco Chanel. “Que nadie nos corte las alas!!! Feliz día de la mujer ♀️”.

Amaia Salamanca

Hoy es un día para celebrar a la mujer y Amaia Salamanca bien lo sabe y, por eso, ha querido rodearse de unas cuantas para mandar su mensaje reivindicativo. “POR TODAS NOSOTRAS!💜💪🏻 Para que todos los días sean nuestro día! #8M #diadelamujer Y aquí una pequeña parte de mis mujeres trabajadoras, fuertes, valientes, luchadoras favoritas a las que quiero y admiro! 💜💜💜💜”, escribía junto a la imagen llena de sororidad.

Melanie Olivares

Aunque la lucha feminista ha conquistado mucho terreno en los últimos años, quedan muchas asignaturas pendientes y es lo que ha querido recordar Melanie Olivares: "...mucho por hacer...💜💜💜💜".

Tamara Gorro

Una de las que ha comenzado el día anunciando que no iba a parar de comentar lo que opinaba del tema era Tamara Gorro. "💜8 DE MARZO💜 Merecemos tanto, que yo no me pienso conformar con una única publicación que hago al día. Por ahora os digo: ORGULLOSA DE SER MUJER. Feliz día preciosas mías. #mamamolona #8demarzo #mujer #👑", escribía.

Alejandro Sanz

Los hombres se han sumado a esta revindicación. Alejandro Sanz lo ha hecho recordando a su madre: Detrás de esa sonrisa, está la mujer más fuerte, luchadora y valiente que jamás conoceré. Mi madre. Por ser ella, yo soy quien soy. La mujer de mi vida y de mis días 💜#8M2021 #DíaInternacionalDeLaMujer #InternacionalWomensday", escribía.

Elísabet Benavent

Profesionales de todos los campos están celebrando este día reivindicativo. Otra de las que se ha sumado es Beta Coqueta, acostumbrada a crear personajes femeninos fuertes e independientes en sus novelas. "Que nadie te diga qué decir, qué sueños tener, cómo vestir, cómo andar, cuánto beber, cómo bailar, cuándo callar. Que nadie dicte el tamaño que deben tener tus alas ni lo alto que quieras volar. Feliz día de la mujer trabajadora a todas y cada una de vosotras", escribía en su Instagram.

Y non acaba ahí, añadía una posdata: "Pd: como os comentaba en los stories, por cada post o stories con el hashtag #mygrandmamyicon compartiendo un recuerdo de vuestras abuelas, la marca @andotherstories donará 1€ a la organización Care, que lucha contra la pobreza con programas específicos para mujeres y niñas. Evidentemente, no es publicidad".

María Castro

Las madres todavía encuentran muchas dificultades para la conciliación. María Castro, que tiene dos hijas, les ha querido mandar un mensaje en un día como hoy: "No hijas no, “calladitas NO estáis más guapas”!! Hablad, jugad, bailad, trabajad, sed, con TOTAL LIBERTAD Y SIN MIEDO, aquello que soñéis... siempre! Y apartad de vuestra vida a todo el/ la que os impida ejercer vuestro derecho!!!! Por ellas. Por todas. Por el futuro. #8m #diainternacionaldamulher #diainternacionaldelamujer".

Miguel Ángel Muñoz

El violeta también ha sido el color de Miguel Ángel Muñoz hoy en su Instagram. "Por ella. Por ti. Por las que no están. Por las que silenciaron. Por tus amigas, tu abuela, tu madre, tus compañeras. Por vosotras. Por las que vienen. Juntas, fuertes y unidas.💜", escribía.

La lucha continua.