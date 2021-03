Jorge Fernández recuerda su día más especial en un escenario con la banda de ‘La ruleta de la suerte’

“EL DÍA MÁS FELIZ DE MI VIDA EN UN ESCENARIO”. Así de tajante se ha mostrado Jorge Fernández al compartir uno de sus recuerdos musicales más destacados. Y no estaba solo en ese escenario, sino que acompañaba a la banda de La ruleta de la suerte, su programa diario.

“Jamás me lo he pasado tan bien encima de un escenario como cuando hice este bolo hace algunos años con la banda de @laruletadelasuerte. Yo era el presentador de un evento y además me animé a tocar algunos temas. Teníamos que tocar sólo dos canciones que previamente habíamos ensayado”, explicaba.

Pero cuando uno está a gusto, los planes cambian sobre la marcha. “En los ensayos yo siempre me lanzaba a tocar Sweet child of mine de Guns n’ Roses, que no era una de esas dos que estaban previstas claro... Le decía a @joaquiniguana: En directo, antes de irme igual me lanzo y la toco!!”, recuerda sobre aquel concierto.

Relato de una noche mágica

Una amenaza que el cantante de la banda al que muchos conocemos por su etapa en Iguana Tango no lo veía nada claro: “Me decía: No, no, que no está en el repertorio, no tenemos tiempo, y además es jodido tocar el punteo del principio sin que te equivoques”.

Ahí no acaba su historia. “Y QUÉ PASÓ???”, preguntaba. Y claro, no iba a dejarnos con la duda. “Que terminamos las dos canciones, me vine arriba y empecé a tocar las primeras notas de Sweet child of mine. Todos se echaron las manos a la cabeza pensando: ‘La va a cagar seguro’ y ‘ahora no nos queda otra que seguirle nosotros también y empezar a tocar’. Y así fue!! La banda, @chus11_herranz y Miguel @ultima_experiencia me siguieron y yo fui el tío MAS FELIZ DEL MUNDO en un escenario durante unos minutos!”, terminaba su relato.

Una vivencia de esas que no se olvidan. “Han pasado años de esto y jamás se me borrará de mi cabeza! Como decimos mucho en el programa... ESOS PEQUEÑOS MOMENTOS... 🙌🏼🙌🏼”, remataba.