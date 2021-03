El beso de Kira Miró y Jorge Brazález, de lo más comentado en la final de ‘El desafío’

A la productora de Pablo Motos se le ocurrió un buen día la idea de convertir la sección que tiene Pilar Rubio en El Hormiguero en un programa completo en el que varios famosos se enfrentaban a diferentes retos para acabar con un vencedor. Santiago Segura, Tamara Falcó y Juan del Val se convertían en el jurado de este nuevo formato, El desafío, que nos ha dejado polémicas como la del marido de Nuria Roca con Agatha Ruiz de la Prada.

Nada que no pudiera solucionarse con unas disculpas públicas. A la diseñadora le costó y después de escuchar por activa y por pasiva al periodista decir que él no tenía ningún problema con ella y que el enfado había sido unidireccional, acabó acudiendo a las redes para pedir disculpas.

Cosas de este tipo de programas que dan tanto juego. Esta primera edición ha llegado a su fin y la ganadora ha sido Kira Miró. La cosa estaba reñida. Empezaba el programa con dos claros favoritos, ella y el ex futbolista granadino y ahora chef de prestigio, Jorge Brazález.

Él ya tenía experiencia en esto de ganar concursos y es que no podemos olvidar que se alzó con la victoria en MasterChef 5. Una edición en la que dio mucho juego por sus habilidades en la cocina y por la relación que se forjó entre sus fogones entre Jorge y Miri que continuó fuera con diversas idas y venidas.

Una ganadora

En esta ocasión, quedó segunda tras una Kira Miró pletórica cuando Roberto Leal gritó su nombre. Se convertía en la ganadora y lo celebraba con un amistoso beso con Brazález que demostraba la buena química que hay entre ellos. Un beso que ha sido de lo más comentado.

“Aún estoy digiriendo todo lo vivido en @eldesafioa3 🙃 creo que necesito unos días para poder escribir todo lo que siento. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi agradecimiento a todas las muestras de cariño que estoy recibiendo”, escribía la triunfadora en sus redes al día siguiente.

“Gracias a todos los que me escriben alegrándose y viviendo conmigo este camino! Gracias a todo el equipo técnico que se ha dejado la piel en cada programa. Gracias a mis compañeros por tantos momentos memorables. Gracias al mejor capitán del barco @robertolealg. Gracias al jurado por apreciar mi trabajo. A mi equipo, Sofia, Ainhoa, Mariluz por sufrirme y alentarme. Gracias a los coaches por la paciencia en el aprendizaje. Gracias a mi familia y mis amigas por respetar mis tiempos y estar siempre siempre siempre! INFINITAS GRACIAS A TODOS! HA SIDO UN MÁGICO APRENDIZAJE EN TODOS LOS SENTIDOS!!! 😁💜🙃💃 Estoy feliz de poder aportar mi granito de arena en estos momentos tan duros para todos y donar el dinero a @somosnupa”, añadía.

Una final muy musical

A partir de este momento seguro que recordará con mucho cariño el éxito de Celtas Cortos, 20 de abril. Un tema que muchos tenemos en el imaginario desde hace muchos años y que le ha dado el pase a la victoria. Su reto consistía en convertirse en la batería del grupo y lo hizo con honores.

“Y quién me iba a decir a mí cuando era adolescente y bailaba al ritmo del 20 de abril, que 20 años más tarde tocaría la batería con los mismísimos @celtascortos 😲😱😁 la vida tiene guardadas millones de sorpresas!!! Gracias 🙏 a cada uno de los músicos porque me hicieron sentir en todo momento arropada!!! No faltaron miradas de complicidad que me daban fuerzas para seguir dándole al bombo 😁🙃💃”, expresaba en Instagram.

No faltaba el comentario del que fue su pareja durante muchos años: Macaco. “Es una broma???🤣🤣🤣🐒🚀 Que Jefaaa))) Conozco mil baterias que no tienen este tempo)))) Oleeeee))))”, escribía en redes.

No era el único. Kira recibió un aluvión de felicitaciones de compañeros y amigos, orgullosos de su papel con las baquetas.

Javier Cámara: TE AMOOOOOOOOO!!!!!!!

Gemma Mengual: Que estilazo 👏👏🥰🥰

Judit Mascó: Carambaaaaaa!!! Lo haces todo bien 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾

Melissa Jiménez: Vales “pa tó” 👏👏❤️

Ariadne Artiles: Genio y figura muy grande 🙌🏾

Carles Puyol: 👏👏👏👏👏👏👏🙌

Alfonso Bassave: Bravaaaaa

Nuria Roca: Toma ya!!!!!💪🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼♥️ Felicidades!!!!

Ángela Cremonte: GRANDEEEEEEEEE 🙌🙌🙌🙌❤️

Rudy Fernández: Tremendo 🙌🙌🙌

Marian Hernández: Qué máquina!!!!!!!🙌🙌🙌

Dani Martínez: Qué grande eres Kira!! 🙌👏

Felipe Reyes: Vaya crack! 👏🏻👏🏻👏🏻

Carmen Lomana: Ha sido maravilloso Kira ❤️

Miki Nadal: Maravilloso, Kira!!!! Enhorabuena!!!

La batería se impuso al piano

Su compañero chef también terminó con una prueba musical. En su caso tenía que meterse en la piel de Tom Hanks en la película de Big. Tanto él como Jorge Sanz tenían que bailar sobre un piano de suelo. Y eso requiere mucha coordinación. Finalmente, la batería se impuso al piano y la victoria fue de la actriz.

Ahora solo queda esperar a ver la segunda edición del programa, que la habrá y nos dejará a nuevos famosos enfrentándose a todo tipo de retos.