Miram Díaz Aroca confiesa lo que sucedió cuando dejaron de llamarla para salir en televisión

Hubo un tiempo en el que Miram Díaz Aroca era un rostro habitual de la televisión. Es una de esas mujeres que trabajó a las órdenes de grandes mitos como Jesús Hermida o Chicho Ibáñez Serrador. Compartió un Premio Óscar por su participación en Belle Epoque. También fue chica Almodóvar.

En su larga trayectoria la hemos visto sacar discos, pisar las tablas del teatro y disfrutar de un éxito que el tiempo le demostró que era efímero. De pronto, desapareció, pero no por voluntad propia. Dejaron de llamarla.

"Fue hace cinco años, no es de un día para otro, pero gota a gota. Me cuestionaba qué estaba haciendo mal, justo ahora que estoy más preparada que nunca, pero cuando te toca, te toca", ha reconocido en su entrevista en Domingo Deluxe.

Una entrevista con Jorge Javier Vázquez en la que ha hablado de cómo se tomó ese retiro forzado, qué es lo que está haciendo hora y cómo fue trabajar con los grandes. Ha hablado de familia, de su experiencia en Hollywood, de su mono por el escenario o de la propuesta de ir a Supervivientes.

Aunque quizás, una de las afirmaciones que más polémica ha creado es la que hace alusión a sus dietas de ayuno. Ha reconocido que ha llegado a pasar 11 días sin comer y los expertos se han echado las manos a la cabeza.

Una entrevista en titulares

Estos 17 titulares resumen su paso por el programa y nos desvelan lo que ha sido y es la vida de una mujer que siempre ha transmitido alegría y buen rollo.

#1. "Chicho Ibáñez Serrador me dijo que no le convencía para presentar el Un, dos, tres".

#2. "Siempre he pensado que he tenido mucha suerte y he vivido el mejor momento de la televisión".

#3. "Esta profesión es una montaña rusa y aprendí a escucharme. Nunca caí en el victimismo".

#4. "Gracias a que dejaron de llamarme para esta profesión, empecé a construir la mujer que soy ahora".

#5. "Hace tiempo que construí un proyecto para luchar contra la violencia de género".

#6. "Cuando fuimos a los Óscar, gritábamos tanto en la gala que nos pidieron que nos calláramos".

#7. "La víspera de la entrega de los Óscar nos pilló un terremoto en plena rueda de prensa".

#8. "Me dedico al 'mentoring', el acompañamiento personal y profesionalizado a las personas".

#9. "Nunca me he sentido descontenta con mi profesión".

#10. "Yo creo que no es obligatorio querer a alguien porque sea de tu familia".

#11. "A mis hijos les digo que no puedo estar siempre al 100% y que tienen que colaborar".

#12. "Mi vicio es besar y abrazar".

#13. "María Teresa Campos era la única que se enfrentaba a Jesús Hermida".

#14. "Soy cero chismosa".

#15. "Tengo mucho mono de escenario".

#16. "No me gustan las tonterías, en Supervivientes estaría a tortas todo el día".

#17. "He llegado a hacer ayunos de 11 días".