Verónica Romero se une al homenaje a Álex Casademunt de ‘Viva la vida’

“Verónica ha tenido el detalle y la generosidad de estar hoy con nosotros para rendir este homenaje a su amigo y para transmitir este cariño a la familia. Ha venido, lógicamente, de manera totalmente desinteresada y con ese objetivo de transmitir amor, agradecimiento y de recordar de la mejor manera posible a Álex”, explicaba Emma García sobre la presencia de Verónica Romero en Viva la vida.

La muerte de Álex Casademunt ha dejado impactado al país y los homenajes son pocos. “Ya sabes que son momentos en los que parece que estás calmada, es el duelo, el duelo de un amigo que se va. Emociona”, explicaba su compañera en OT1.

No dudó en explicar cómo se había enterado de la noticia. “Estaba en casa y un amigo me dijo, ‘¿es esto verdad?’. Yo decía, ‘no lo sé cariño’. Ya sabes que en las redes sociales empiezan a hablar y no sabes. Llamé al hospital y a la policía porque pensé, para qué voy a estar pensando y especulando. Ya sabes que no pueden decir nada”, explicó sobre los primeros momentos.

Javián se lo confirma

Luego, al no obtener respuesta, tuvo claro a quién tenía que llamar. “Llamé a Javián… que Javián y él son uña y carne… Recuerdo que la pregunta se la hice con la voz muy pequeñita y ya ahí lo dijo. Rompes a llorar y es ese proceso de que lo entiendes que tiene que pasar, pero se te sale el corazón, luego te ríes con recuerdos, lloras por su ausencia… es que es un amigo que se va. Un hijo, un hermano, un compañero, un padre…”, contaba.

Fue una de las que acudió al funeral junto al resto de sus compañeros de programa. “El tiempo ha pasado, van a pasar 20 años, pero en realidad se para, siempre que estamos juntos, el tiempo se para porque es un momento que es nuestro. Es como que todo se vuelve a parar y era nuestro momento de nosotros cuando estábamos juntos y estamos cada uno pasando su duelo”, aseguraba.

Hizo hincapié en la bonita familia de Casademunt: “La familia tan bonita, y tan unida. El amor que se desprende en esa familia, yo desde aquí quería mandarles un beso muy fuerte por el apoyo, el amor que dan y reciben y quería decir que qué suerte que ha tenido Álex y esa familia de tener tanto amor. Me faltan palabras para expresar lo bonitos que son”.

No tuvo más que palabras bonitas para su compañero, que como ella mismo dijo, era el cascabel que llenaba todo de energía. Una energía que ahora ha quedado en cada uno de sus compañeros.

Deshaciéndose en halagos

“Para mí Álex, todos sabíamos cómo era, muy alegre, muy carismático, que tenía unas letras y unas canciones maravillosas, que era un artistazo. Salía y hasta que no le salía un giro en la voz, no paraba. La vida que vivió, la vivió con amor, intensamente. Había un mensaje que me venía a la cabeza: Que cada momento cuente”, explicaba.

Destacó su lado protector y su predisposición siempre. Alejandra Rubio también quiso contar una anécdota. Tras enterarse de la muerte del cantante descubrió que en sus redes tenía varios mensajes suyos.

“Es muy amigo de un amigo muy íntimo mío y el otro día con todo lo que pasó, vi que tenía un mensaje suyo que nunca había abierto en Instagram, tenía un par de mensajes y el que más me sorprendió es uno en el que me contestó no sé a qué y me puso ‘yo ya puedo morir tranquilo tocaya’. Me sorprendí muchísimo. Es de hace unos meses”, contaba.

Ahora queda asimilarlo y llevarlo lo mejor posible.