El truco para conseguir el maquillaje de Aitana en los Premios Goya

Aitana se convirtió este sábado 6 de marzo en una de las protagonistas de la gala de los Goya 2021. Aunque la cantante catalana no ganó ningún galardón ni estaba nominada, fue una de las cuatro artistazas (junto a Vanesa Martín, Diana Navarro y Nathy Peluso) que salió al escenario para cantar. La intérprete de 11 Razones emocionó al público con una preciosa interpretación del clásico Happy days are here again de Barbra Streisand junto a la orquesta sinfónica de Málaga.

Horas antes de salir al escenario de los Goya, la artista había posado en la alfombra roja de los premios. Lo hizo deslumbrante con un precioso vestido blanco de Versace y con un radical cambio de look: una melena de color negro que le queda de maravilla.

Pero si hay algo que nos llamó la atención fue su espectacular y elegante maquillaje. Una vez más, Aitana contó con su maquilladora de confianza: Alex Saint. Para los Goya, Saint apostó por dotar a la cantante de una mirada mágica de color turquesa. Y es que ella misma nos dijo que una de las tendencias que vamos a ver este 2021 es la importancia de los ojos.

Nuestra compañera Raquel Lorenzo, maquilladora profesional, nos da las claves para conseguir este maquillaje de Aitana. ¡Toma nota!

Consigue en cinco pasos el maquillaje de Aitana

El maquillaje que lleva Aitana en la alfombra de los Goya es muy llamativo, sin embargo, es de lo más sencillo y no te llevará mucho tiempo recrearlo. Para este look su maquilladora se inspiró en una de las campañas de Versace, pero en lugar de utilizar sombras en tonos fuertes y neones, eligió colores pastel.

Como ya hemos dicho, es un look bastante sencillo, donde el ojo es el único protagonista. Aun así, no hay que olvidarse del primer paso: prepara la piel del rostro. Y es que un maquillaje no lucirá si no preparamos nuestra piel con una crema hidratante y un buen ‘primer’. Aplica tu base de maquillaje favorita, contornea tu cara en función al tipo de rostro que tengas y sella la base con polvos traslúcidos. Tampoco te olvides de marcar el pómulo con polvo para darles un poco más de intensidad y aplicarte un poco de rubor para darle jugosidad a tu piel. Para este maquillaje de ojos, te aconsejo que utilices una prebase de ojos, pues te ayudará a que las sombras aguanten más y no se creen pliegues. Coge una brocha de difuminar y aplica un tono anaranjado o tierra por toda la cuenca del ojo. Con esto conseguiremos darle intensidad y, además, servirá de contraste con el tono turquesa que aplicaremos en el párpado móvil. Con una brocha en forma de lengua de gato, deposita una sombra turquesa por todo el párpado móvil y llévate el restante hacia la sien. Aunque es cierto que con el flequillo de Aitana no se logra ver bien, su maquilladora creó un ojo rasgado. (Curiosidad: la sombra turquesa que lleva Aitana pertenece a’ Huda Beauty Pastels Obsessions’ en concreto a la ‘Pastel). Cuando hayas terminado, riza tus pestañas y aplica máscara tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. ¡Y no te olvides de maquillar tus cejas! Para los labios, perfílalos con un lápiz nude y aplica un labial del mismo tono con brillo.

Aunque este tipo de maquillajes son perfectos para lucirlos en fiestas y acontecimientos importantes (y ahora la situación no nos permite disfrutar de este tipo de eventos), puedes aprovechar para probar este fabuloso make up en casa o para dar un paseo.