Chenoa o Gisela se ponen nostálgicas con la foto de cuando Soraya llegó a Madrid hace ya unos cuantos años

Soraya es una amante de su tierra, Extremadura. No hay más que ver cada vez que viaja a su pueblo y puede estar en contacto con la naturaleza y con la vida de campo que forman parte de su infancia. Hubo un momento en el que sus sueños necesitaban que saliera de allí y se trasladara a la capital. Ha pasado mucho tiempo desde que tomara esa decisión y, quizás por eso, ha generado tanta nostalgia la última fotografía que ha compartido.

Coincidiendo con el Día de la Mujer, ha querido mirar hacia ese momento en el que fue valiente y apostó por un cambio. “sí llegue a Madrid hace ya unos cuantos años. Con una mochila cargada de sueños. Todo lo que tengo me lo he trabajado, me lo he luchado YO solita”, admitía.

Y es que ser mujer complica las cosas. Eso no ha impedido que siguiera luchando por encontrar su camino solventando todos los obstáculos que se iba encontrando. “Nunca lo han puesto fácil pero mis ganas y mi amor propio siempre fueron más grandes. Y LO SEGUIRÁN SIENDO. No nos para nadie”, terminaba expresando en un día para la reivindicación de las mujeres.

Y precisamente varias mujeres han sido las primeras en comentar sus palabras y sus recuerdos, entre ellas, compañeras de Operación Triunfo. “Guapa”, le decía Gisela mientras Chenoa compartía unos cuantos corazones violetas. Los míos que mandaba Rosario Mohedano alternándolos con unos cuantos corazones rojos.

Nuevo single nostálgico

También había hombres que apoyaban y aplaudían su decisión hace ya algunos años. “Te quiero 💜. Mujer valiente y trabajadora como pocas 💪🏻”, expresaba David Pop.

Tiene razón en lo de trabajadora porque no para. Ya tiene nuevo single en la cabeza. Hablando de recuerdos en el tiempo, su próxima canción nos trasladará dos décadas atrás. “Aquí tenéis la portada de lo que será #BesameEnLaBoca2_21 en sus 20 años de vida. No imagináis el buen rollo con todo el gran equipo en este proyecto. En los próximos días hasta el 19 de marzo que os iremos dando pinceladas de más cositas ¡Que ganas!”, anunciaba en su Instagram.

Parece que tendremos más excusas para ponernos nostálgicos.