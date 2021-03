Carlota Corredera y Belén Esteban contestan a Paula Usero, la actriz que borraría de la tele ‘Sálvame’

Paula Usero es una joven actriz de 29 años que este pasado sábado podría haberse llevado el Goya como actriz revelación por su papel en La boda de Rosa, la película de Icíar Bollaín. Finalmente, se lo llevó Jone Laspiur por Ane. Durante la alfombra roja de la gala, habló con el Huffington Post y algunas declaraciones de esa entrevista no han sentado demasiado bien en Mediaset.

“¿A qué programa de televisión te has negado o te negarías a ir?”, le preguntaban. “A uno de estos de cotilleo del corazón que van a humillarte y cada vez que te humillan mejor para ellos. Nunca iría a algo así”, contestaba ella. Y hasta ahí, bastante entendible porque, además, no personalizaba.

El problema ha llegado cuando a continuación le han preguntado a quién o qué borraría de la televisión. “El Sálvame lo borraría, me parece un insulto a todo el mundo. Y la gente que conforma ese programa”, contestaba.

La actriz paula usero dice aquí lo qué muchas / os pensamos de Sálvame.. Me ayudáis a darle difuso a esté video twiter? pic.twitter.com/27hPv74rnI — TERESONA 👠👠💄💄 (@tanayaroa) March 7, 2021

El programa responde

Carlota Corredera se ha hecho eco en el primer programa de Sálvame tras esas declaraciones para dirigirse a la actriz de Amar es para siempre y el spin off Luimelia. “Una joven actriz de la que yo no opinaría así de su trabajo y, además, creo que trabaja en una serie que compite con nosotros, de TVE. Y lo que quiero decirle a esta chica, a esta joven actriz, es que yo creo que tiene toda la libertad del mundo para que no le guste nuestro programa”, empezaba diciendo.

“Creo que no hace falta cargar las tintas así con nosotros. Yo desde luego no te borraría a ti, ni a la serie en la que trabajas, ni la película por la que has estado nominada y, de verdad, que hay sitio para todos y no hace falta… con que no veas nuestro programa si no te gusta… si no hay nada más democrático que la televisión”, añadía evidenciando lo mal que le ha sentado su crítica.

“Cuando habláis en esos términos del programa no nos estáis haciendo daño a nosotros, estáis ofendiendo a la gente que elige a Sálvame para entretenerse, pasar la tarde o hacerles compañía. Yo nunca juzgaría tu trabajo como has hecho tú juzgando el nuestro. No has podido ganar este sábado, pero te deseo mucha suerte”, terminaba su discurso en respuesta a esas declaraciones.

Los colaboradores estallan

Belén Esteban no ha dudado en cogerle el testigo a la presentadora: “La gente que critica tanto nuestro programa… hay una cosa que se llama mando a distancia y caben muchos canales de televisión, programas, series y películas… No nos ofendéis a nosotros sino a la audiencia, sino a la gente que está arriba haciendo su trabajo”.

Tampoco se ha quedado callado Kiko Matamoros que ha dejado caer a actores y actrices, que deberían tener cuidado cuando critican la cadena. “Mediaset financia gran parte del cine y de las series españolas. Por obligación legal en primer término, pero los mejores productos del cine español de los últimos años han salido de esta cadena y esta cadena se financia con programas como este”, explicaba. Y les recomendaba no participar en películas o series que fueran financiadas por programas como Sálvame, por eso de ser coherentes.

Menudo rapapolvo se ha llevado.