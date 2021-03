‘Maestros de la costura’: Inédita decisión del jurado en un programa de mucho sufrimiento para Ancor

Maestros de la costura 4 ha entrado en la recta final y la exigencia cada vez es mayor. Bien lo sabe Ancor, uno de los favoritos de esta edición, que sufrió mucho en el último programa. El estrés de la prueba de exteriores le pasó factura.

Fueron a la aldea de El Rocío para realizar la prueba por equipos. Tenían que reproducir un vestido de flamenca de Laura Sánchez tomando las medidas de una modelo.

“Me ha dado un patatús de lo infinito que se ha hecho el bajo y el último volante. Al final ya no podía", contaba Ancor visiblemente afectado por la exigencia de la prueba. Raquel Sánchez Silva le pidió que se calmase, pero la cosa no hizo más que empeorar y Ancor empezó a marearse. La presentadora y Palomo Spain le acompañaron para que le viera un médico.

"Al final estaba hiperventilando, soplaba y estaba muy mal", relataba Mily entre lágrimas al ver el estado en el que se encontraba su compañero. Tanto esfuerzo mereció la pena porque su equipo ganó la prueba.

Lo de ganar ya lo había hecho Ancor con la primera prueba del programa en la que tuvieron que confeccionar una prenda masculina de lujo a medida teniendo en cuenta la exclusividad del diseño, la calidad de los tejidos y materiales y la costura impecable. Un reto para el que contaron con el consejo de algunos antiguos participantes del formato.

Una decisión inédita

Yelimar, Gabriel y Lluis se fueron a la prueba de expulsión en la que tuvieron que diseñar un bolso inspirándose en Marcela Vélez-Osorno, todo un referente en este campo. Boris Izaguirre apareció para presumir de su colección de bolsos, un complemento que ya no es exclusivo de las mujeres.

A la hora de dar el veredicto y conocer al nuevo expulsado del programa se produjo un hecho inédito. Para empezar, el jurado pidió la opinión de los concursantes del mandil blanco que decidieron, no sin muchas dudas, que el peor era Lluis por sus pocas ganas de trabajar.

El jurado no se mostró de acuerdo y lanzó un veredicto que no habíamos visto antes en Maestros de la costura. “Aprendices, hemos empezado la prueba y os hemos dicho que hay que aprender a adaptarse a todo y lo habéis hecho”, empezaba Lorenzo Caprile. “Pese a no haber hecho nada parecido valoramos vuestra ilusión y, sobre todo, vuestro esfuerzo”, añadía Palomo Spain. “Es muy duro para nosotros esta noche, tener que decidir entre vosotros tres”, continuaba María Escoté.

“Pero después de todo lo que habléis puesto sobre la mesa hace un momento, el aprendiz que no continua en el taller de Maestros de la costura es… ninguno”, anunciaba Lorenzo para sorpresa de todos ellos, “os queremos tener, una semana más, a los 6”.

💥Los jueces deciden NO EXPULSAR a ningún aprendiz #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/YTeqDTsODa — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 8, 2021

Parece que el programa no dejará de darnos sorpresas.